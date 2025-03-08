聽損增失智風險 助聽器不是「聽不見才要戴」

醫師提醒，使用聽覺輔具，可降低19%認知估能下降風險，實際試用後，許多人多半會覺得沒有想像中麻煩；示意圖。（圖／123RF）

聽力健康不僅影響生活品質，失智症風險也會隨著聽力損失的嚴重程度成正比，耳鼻喉科醫師指出，使用聽覺輔具，可以降低19%認知估能下降風險，且助聽器要在造成生活困擾時就配戴，如他人戴口罩時容易聽不清楚、數字容易聽碩等，「不是聽不見才要戴」。

世界衛生組織（WHO ）統計，65歲以上每3人就有1人有聽力損失，高齡族群聽力損失，會影響與親人相處，也會增加社交與職場工作的困難度，同時也帶來不小的健康風險，研究也顯示，聽力損失是失智症的重要可變因子之一，重度聽損者失智風險較常人提升五倍之多，早期檢測與介入有助於降低失智症風險，提升長者生活品質與自主性。

台灣聽力語言學會理事長蔡孟儒指出，年輕人聽力問題，有可能因為常常戴藍牙耳機開得很大聲，造成聽力損失，期刊也指出，65歲以上長輩，如果常常問說，電視可不可以轉大聲一點，或需要他人再說一次，就需要聽力檢查，有需要使用助聽器要恰聽力師協助選配。

台灣中國醫藥大學附設醫院台北分院耳鼻喉科主任陳冠華說，目前已知聽力損失會造成更高的失智風險，不論個年齡層都一樣，如果及早使用助聽器，能夠扭轉神經功能退化問題，如果本身合併神經退化疾病者，效果更是顯著，可減少48%的失智症退化風險。

陳冠華表示，原則上只要造成生活中的困擾，就應該使用助聽器，例如已經開始聽不清楚他人說話，「不是完全聽不到」，因為這其實是一個漸進式的過程，當已經開始發現聽不清楚、容易誤會人家的意思，例如對方戴著口罩時明顯聽不清楚、數字容易聽錯時，就建議應該要及早就醫治療，甚至考慮使用助聽器。

陳冠華說，不少長者都符合助聽器補助資格，價位取決於內部晶片的處理細緻度，從幾萬塊至數十萬元不等，也有些比較便宜的品項，如輔聽功能的耳機，如果有經濟上考量的話，也是種不錯的選擇，「但無論如何，都要經過專業的醫師或聽力師診治才能使用」。

比較容易卻步的原因，其實是外表的焦慮，陳冠華說，很多人會覺得，戴上助聽器就代表自己變老、功能退化了、變得沒有用了，但實際試用後，多半會覺得沒有想像中麻煩，而且對自己日常生活上有很大的幫忙。