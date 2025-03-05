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長者吃芝麻球噎死 「哈姆立克法」你還不會嗎

記者楊德宜／台北即時報導
芝麻球示意圖。(本報系資料照)
芝麻球示意圖。(本報系資料照)

一名網友在「爆料公社」指他的父親在吃到飽餐廳吃芝麻球跟馬蹄條噎死，不滿業者的保險公司告知「餐廳是無責任的」。胸腔科醫師蘇一峰在臉書表示，其實吃軟質的食物，老人家與嬰幼兒都要特別的小心，例如湯圓、芝麻球、麻糬、鹼粽等等。

蘇一峰表示，老人家吞嚥功能退化，吞食物更困難，需要慢慢的吞、不能太大口。呼吸道阻塞時，可用哈姆立克法，再不行已經窒息，直接CPR。

台中慈濟醫院急診醫學科醫師莊浩凌提醒，異物梗塞時千萬別拍背，因為可能使異物完全堵塞氣管，導致難以挽救的後果。「異物梗塞的國際求救姿勢是，兩手抓住喉嚨並做嘔吐狀。」身邊有人做這個動作時，先讓他咳嗽排出異物，若無法咳嗽表示氣管完全堵塞，就要馬上做哈姆立克急救，並請旁人同時聯繫救護車送醫。

●急救要用哈姆立克法

施救人員站立於患者背後，前腳成弓箭步置於患者兩腳之間，一手握拳（大拇指與食指形成之拳眼面向肚子）放於上腹部正中線，位置於肚臍上緣，另一手抱住放好之拳頭，兩手環抱患者腰部，雙手用力向病人的後上方快速瞬間重複推擠，且隨時留意是否有異物吐出，直到氣道阻塞解除或意識昏迷，等待救護人員抵達現場接手照護。

吃到飽餐廳 保險 臉書

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