泌尿道結石老是復發？醫揭「5因素」惹禍

醫師提醒，如果結石造成嚴重疼痛或反覆發作，住院手術還是較為理想的治療選擇；示意圖。（圖／123RF）

泌尿道結石是一種常見的泌尿科疾病，特別是在40歲以上的男性中發生率較高。以台灣為例，目前泌尿道結石的盛行率將近10%。腎臟結石可能不會產生嚴重的疼痛，但容易引起反覆的血尿。而輸尿管結石則通常伴隨劇烈疼痛，隨著結石的排出，疼痛的位置可能會逐漸下降。

台北市立聯合醫院和平婦幼院區泌尿外科主治醫師張德撝說，產生泌尿道結石的原因很多種，最主要與飲水習慣息息相關，水分攝取不足會濃縮尿液，增加結石形成的機會。此外，飲食習慣、家族遺傳、反覆感染以及副甲狀腺功能異常等四種因素，也可能促使結石的形成。

目前結石的治療方式多樣化，選擇適合自己的治療方法至關重要。張德撝分享常見的治療選項：

保守藥物治療：針對體積較小的結石，使用止痛藥合併輸尿管擴張藥物，有助於促進結石自然排出。

體外震波碎石術(ESWL)：對於體積較大的結石，可在門診進行震波碎石術，將結石擊碎後再輔以藥物排石，提升治療成功率。

手術治療：若結石造成嚴重疼痛或反覆發作，住院手術還是較為理想的選擇。

目前包括以下兩種主要手術方式：

1. 硬式輸尿管鏡：適用於下段輸尿管結石，屬於健保 給付範圍。

2. 軟式輸尿管鏡：適用於整段輸尿管或腎臟內的結石，此種鏡子的尾端具備285度的彎曲能力，能夠處理泌尿道各處結石，並且搭配具有吸力的導引鞘，可大幅提升手術效率與安全性。雖需自費，但減少了多次手術的需求，且使用後的器材即刻丟棄，降低感染風險。