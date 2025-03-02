我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國安顧問再嗆：澤倫斯基「像前女友愛翻舊帳」

中國要求AI專家、高管避免赴美 憂遭拘留當籌碼

男童2歲起深受異位性皮膚炎所苦 醫：85%病人5歲前發病

記者萬于甄／台南即時報導
異位性皮膚炎為慢性發炎性皮膚病，近年來在台灣及各國盛行率不斷攀升，奇美醫院皮膚科主治醫師鄭百珊指出，異位性皮膚炎恐與遺傳有關，且85%病人會在5歲前發病。（奇美醫院提供）
異位性皮膚炎為慢性發炎性皮膚病，近年來在台灣及各國盛行率不斷攀升，奇美醫院皮膚科主治醫師鄭百珊指出，異位性皮膚炎恐與遺傳有關，且85%病人會在5歲前發病。（奇美醫院提供）

異位性皮膚炎為慢性發炎性皮膚病，近年來在台灣及各國盛行率不斷攀升，台南一名9歲男童自2歲開始就深受異位性皮膚炎所苦，全身皮膚粗糙不堪，幾乎「體無完膚」；奇美醫院皮膚科主治醫師鄭百珊指出，異位性皮膚炎恐與遺傳有關，且85%病人會在5歲前發病。

鄭百珊表示，今年9歲的小明從2歲開始就飽受異位性皮膚炎之苦，白天因劇烈癢感、持續搔抓等而無法專心上課，晚上更會因搔癢抓到無法入眠，且異位性皮膚炎不僅造成小明皮膚上的困擾，長期睡不好與藥物使用更導致其生長曲線落後。

她也提到，小明至奇美醫院就醫時，全身上下皮膚因為反覆惡化，幾乎體無完膚，讓人相當心疼，經診斷確定為重度異位性皮膚炎，安排小明接受口服免疫抑制劑、窄波段紫外線治療、非類固醇性外用免疫抑制藥膏及生物製劑等，經過3年持續治療，病情總算獲得改善，生長曲線也逐漸恢復。

鄭百珊說明，根據統計全世界大約有10至20%的兒童及青少年有異位性皮膚炎，且85%在5歲之前就發病，不過，異位性皮膚炎病人臨床表現差異大，有些人僅四肢屈側出現少許濕疹病灶，有些則全身有超過9成皮膚受到波及。

她說，異位性皮膚炎常造成病人失眠和自信心受創，除工作、課業表現易受影響外，對社會和經濟的影響也不容小覷，是皮膚疾病中疾病負擔最重的首位；近年有研究發現，兒童及青少年異位性皮膚炎與低身高、高體重、高BMI值相關。

鄭百珊強調，隨著免疫標的治療進展，生物製劑與小分子標靶藥物為治療帶來新曙光，許多以往令人束手無策的中重度異膚，也能有非常好的治療效果、達到最小疾病活性的狀態，呼籲有異膚情況的民眾或孩童，應盡早就醫，良好的治療與疾病控制才能許自己更好的未來。

失眠

上一則

只吃魚油不夠 加上這2習慣更能延緩老化

下一則

灰指甲顏色多變易與香港腳共存 醫籲好發族群留意清潔

延伸閱讀

醫藥／唇疱疹病毒擴散至眼睛 恐損視力

醫藥／唇疱疹病毒擴散至眼睛 恐損視力
13歲兒痙攣猝死 母控校園霸凌強餵毒品

13歲兒痙攣猝死 母控校園霸凌強餵毒品
春天好發皮膚病 保養身體遠離皮膚癢

春天好發皮膚病 保養身體遠離皮膚癢
40歲上班族年後開工胸悶、頻打呵欠 醫：當心慢性發炎

40歲上班族年後開工胸悶、頻打呵欠 醫：當心慢性發炎

熱門新聞

醫師提醒，追求健康的各種方法，若實行不當反而可能更傷身；示意圖。（圖／123RF）

8種習慣看似能讓人變得健康 其實對身體有害

2025-02-24 01:00
國健署提醒，血壓反映身體狀態，應每天固定測量。（123RF）

高血壓要吃一輩子藥嗎？ 醫分享「SABCDE」6原則護心血管

2025-02-25 04:10
示意圖。（取自123RF）

雙腳出現「這些狀況」要注意 專家：恐是嚴重疾病警訊

2025-02-27 13:19
幽門桿菌是胃癌重要風險因素，醫師提醒，早期胃癌病患大多數沒有明顯症狀，應定期接受檢查掌握治療時機。（123RF）

胃癌存活率前三低 符合「這資格」快篩檢幽門螺旋桿菌

2025-02-24 04:49
疾管署發言人曾淑慧表示，HKU5-CoV-2可能造成人畜共同疾病，不排除發生大流行產，因此引起各界關注，但是目前世界衛生組織評估造成大流行機會低，疾管署會審慎評估疫情發展。（記者李青縈／攝影）

HKU5新冠狀病毒再引爆全球疫情？ 疾管署指大流行2特性

2025-02-25 17:30
醫師提醒，前列腺癌早期症狀不明顯，患者多在排尿異常、夜間頻尿或背部疼痛時才就醫，導致三成患者確診時已為第四期。（記者賴昀岫／攝影）

曾找上余天、李敖的攝護腺癌 醫提醒「2症狀」別輕忽

2025-02-28 01:30

超人氣

更多 >
傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言

傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言
國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊

國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊
必須「徹底改變或走人」？美挺烏參議員要他辭職 澤倫斯基回應了

必須「徹底改變或走人」？美挺烏參議員要他辭職 澤倫斯基回應了
「川普交易」4支柱倒塌 卻讓MEGA走紅

「川普交易」4支柱倒塌 卻讓MEGA走紅
查克柏格為妻子大肆慶生 似回應之前偷瞄傳聞

查克柏格為妻子大肆慶生 似回應之前偷瞄傳聞