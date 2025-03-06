自閉症兒孩刺激腦區 提升社交力、變得貼心

林口長庚兒童心智科副教授級主治醫師倪信章（左），說明Theta叢集性經顱磁刺激術（rTMS）在自閉症的應用。(記者賴昀岫／攝影)

自閉症有高低功能之分，可能是某個領域的天才，也有些人缺乏生活自理能力。自閉症目前仍缺乏有效的生物性治療方法，台灣林口長庚醫院研究發現，刺激腦右側前額下迴可提升自閉者社交認知能力，治療效果可維持四周，有媽媽向醫師分享，孩子接受這項刺激後變得比以前貼心。

自閉症是一種常見的神經發展疾患，會造成患者社交溝通困難、堅持度過高或侷限興趣而對日常生活產生重大影響，調查發生率約為1%至2%，男性多於女性，且有逐年上升趨勢，高功能個案可能是某個領域的天才，也有些屬於生活無法自理。

行為治療 成效個別差異大

林口長庚兒童心智科副教授級主治醫師倪信章指出，自閉者在成長過程中可能面臨多方面的挑戰，包括人際關係、情緒調控、課業學習和生活自理等，需要家庭、學校以及整個社會的充分理解與支持，

藥物治療 難改善社交溝通

目前自閉者的協助方式以行為治療為主，但效果有限，且個別差異大，藥物治療雖可以緩解自閉者的焦慮情緒或者改善專注力，但無法改善自閉者的社交溝通或固執行為等核心困難，關於自閉症的生物性治療方式，急需突破性的發展。

倪信章與團隊在國科會、國衛院及院方支持下，開展了Theta叢集性經顱磁刺激術（rTMS）在自閉症的應用研究，透過電流擾動造成周圍場變化，穿過頭骨引起周圍神經電位變化，透過局部電流改變達到神經刺激效果，低頻率有抑制效果，高頻率則是興奮。

倪信章表示，研究重點探索的腦區包括背外側前額葉、後顳上溝及右側前額下迴，由於背外側前額葉腦區跟執行功能、情緒調節以及固執行為相關；後顳上溝及右側前額下迴跟心智理論相關，也就是將心比心的能力，因此上述三個腦區被認為，在自閉症的生物性治療中具有發展的潛力，其中在右側前額上迴的刺激有重大突破。

倪信章說，這項雙盲實驗共招募60位8至30歲的自閉者，隨機且平均分配到治療組與對照刺激組，研究結果發現，在不需要麻醉的狀況下，每周2次、每次5分鐘內，連續8周刺激腦右側前額下迴，治療組比對照組顯著提升自閉症的社交認知功能，且治療效果可維持4周，對於改善自閉者的固執行為、情緒調節和適應功能也有治療潛力，治療方式安全可行，並未出現重大副作用，研究成果已發表於2024年9月國際頂尖期刊「Psychological Medicine」。

針對受測者的挑選，倪信章表示，安全性是首要考量，實驗要經過衛福部食藥署與醫院人體試驗倫理委員會（IRB）審核，加上國外目前尚無8歲以前接受磁刺激的紀錄，所以最小只到8歲；另外，每個自閉症患者都不一樣，每個人產生症狀的腦區不同，是未來精準醫療可以進一步發展的領域。

林口長庚醫院兒童心智科主任梁歆宜提到，這些自閉症的小朋友在學校階段都有較多資源，但出社會才是真正困難的開始，很多家長希望提升孩子欠缺的生理能力，後續治療和教導策略都會事半功倍。

受測者經過8周治療後，和治療前相比顯著提升，且和最後一次刺激相隔一個月後追蹤，效果仍維持，例如一月一日首次刺激、2月底最後一次刺激，兩者相比能力顯著提升，三月底再次追蹤效果仍維持，有受測者是倪信章的患者，在門診觀察後續效果可維持半年至一年，有媽媽說孩子接受刺激後變得貼心，喝了咖啡 會提醒媽媽「燙、小心」，以前沒有聽過孩子這樣說。