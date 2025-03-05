男童包皮紅腫發炎尿尿痛 醫建議：請爸爸幫忙檢查

泌尿科醫師指出，孩子有包莖狀況時，除了再三衛教，也會暗示請爸爸幫忙檢查是否包莖；示意圖。（本報資料照片）

家有男孩的家長或多或少都有清潔包皮相關困擾，泌尿科醫師指出，曾有男童嚴重包莖，包皮開口只有一個小洞、完全推不開，但家長表示洗澡時都有推開清潔，每次遇到這種狀況時，除再三衛教，也會暗示請爸爸也來檢查是否包莖，「不然怎麼會爸爸媽媽都不知道，包皮正常推開是什麼樣子」。

台灣一名常在臉書 粉絲專頁分享衛教資訊的泌尿科醫師呂謹亨，日前分享孩童包皮問題的看診故事，其中一名5歲男童因排尿會痛、包皮紅等原因就診，詢問家長「平常是否能推開包皮、龜頭有無露出」等，家長表示，都推得開、洗澡時都有推開來洗。

呂謹亨幫小孩檢查時，發現包皮確實紅腫發炎，但是是嚴重的包莖，包皮開口只有一個小洞，完全推不開，拿正常推開的照片給爸媽看時，對方才恍然大悟，每次遇到這種情形，除了再三衛教家長之外，都會暗示一下，請爸爸也來檢查是否包莖，疑惑道，「不然怎麼會爸爸媽媽都不知道，包皮正常推開是什麼樣子」。

還有家長表示，幫4歲兒子洗澡時，一推開包皮就跑出一堆白白黏稠的東西，擔憂是不是化膿了，還好檢查完發現只是正常的包皮垢，清乾淨就好，呂謹亨指出，有的包皮垢會呈現橢圓形腫塊，加上此時包皮較薄，乍看之下被誤以為是腫瘤 ，其實是包皮內層腺體分泌物，包皮垢是包皮跟龜頭之間的分泌物，有潤滑的效果，只要之後包皮慢慢自然退下，包皮垢就會自然跑出來。

呂謹亨說，每個男嬰出生都是包莖，這個時期的清洗只要陰莖外部清潔即可，不用刻意把包皮翻開清洗，因為此時包皮跟龜頭之間是無菌的，硬把包皮反開反而會讓細菌跑進去，造成感染發炎，男嬰一出生就開始會勃起，勃起的過程包皮龜頭也會慢慢被分開。

呂謹亨提醒，推開包皮的時候，要從皮的外側去推，不要從正中央擠壓龜頭，動作輕柔就像挖鼻孔，掏耳朵一樣，穩定緩慢施壓，如果發育成熟，龜頭慢慢地會被擠出來，「千萬不要硬推，避免撕裂傷或卡住」。

如果包皮開口過小，用拇指和食指，輕捏著頭頭的後方，將包皮輕輕推到底，將藥膏或凡士林抹在包皮開口，把包皮向後輕推，如果會有點痛就停止，重複至少10下，每天持續慢慢增加力道，要把包皮開口慢慢「撐開」的感覺，如果推得開1個月就會有效果，持續2個月還是推不開，就需要找泌尿科醫師割包皮了。

呂謹亨表示，如果6歲以上還是包莖而且有反覆感染發炎，塗藥膏也推不開的話，最好是等可以打局部麻醉，打針不會動來動去時再割，除非嚴重反覆感染發炎，就必須盡快割包皮了，小學健檢時會強調有無包皮異常，一般家長都會很驚恐，但只要找泌尿科醫師處理，大部分的包皮是推得開的，在門診有遇過家長，以為到青春期才要開始推包皮，其實已錯過有機會不用割包皮的黃金時期了。