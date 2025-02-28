曾找上余天、李敖的攝護腺癌 醫提醒「2症狀」別輕忽

醫師提醒，前列腺癌早期症狀不明顯，患者多在排尿異常、夜間頻尿或背部疼痛時才就醫，導致三成患者確診時已為第四期。（記者賴昀岫／攝影）

前列腺癌有「熟男隱形殺手」之稱，包含台灣藝人余天、知名作家李家同、李敖，及台灣前衛生署長楊志良等都曾罹癌。醫師指出，由於早期症狀不明顯，患者多在排尿異常、夜間頻尿或背部疼痛時才就醫，導致三成患者確診時已為第四期，風險因素包括年齡、家族病史、肥胖與飲食習慣，建議50歲以上男性每年篩檢，有家族史則提前至45歲。

台灣泌尿科醫學會理事長查岱龍指出，前列腺癌個案年齡中位數為72歲，死亡率在過去10年間增加 44%，已成為台灣癌症 死亡率第五名，最新癌症登記報告更指出，前列腺癌已成男性癌症發生率第三名，2022年確診個案數達9062例，年增長率高達21%，為所有癌症之冠。

查岱龍說，前列腺癌的風險因素包括年齡、家族病史、肥胖與飲食習慣，男性50歲後罹患前列腺癌的風險會大幅提升，研究也發現，家族中有父親或兄弟曾罹患前列腺癌，個人罹癌風險將提高3.9倍。

早期前列腺癌通常沒有明顯症狀，查岱龍指出，患者多半在出現排尿異常、夜間頻尿或背部疼痛時才就醫，因此有約33%患者，在確診時是已經出現遠端轉移的第4期。

前列腺癌的治療方面，台灣泌尿科醫學會泌尿腫瘤委員會主任委員吳俊德表示，早期前列腺癌治療以積極監測、手術還有放射線治療為主，若病程進展至末期就會需要全身性的治療方式，主要以荷爾蒙療法為主，但多數患者在治療的二至三年會產生去勢抗性，約六成CRPC患者則會在治療三年內進展成轉移性去勢抗性前列腺癌（mCRPC）。

吳俊德說，過去mCRPC患者只能尋求第二線的標靶、化學、免疫治療，不過近年新型抑制劑問世，搭配新一代荷爾蒙療法作為第一線治療，最新臨床研究證實，可顯著提升mCRPC患者整體存活期近九個月，延長病患生命。

查岱龍提醒，邁入超高齡社會，國人前列腺癌的發生率恐持續升高。建議50歲以上男性，每年至少檢驗一次攝護腺特異抗原（PSA）檢測 ，若有家族病史，則應從45歲起定期篩檢，以及早評估罹病風險，目前NGS基因檢測中針對前列腺病患可能發生的BRCA1/2變異，已部分納入健保 給付，輔助醫師制定個人化的治療方案。