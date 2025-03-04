10秒診斷「神經退化病」 AI分析步態、免穿戴裝置

醫師提醒，以AI步態分析新技術，可快速診斷是否罹患神經退化疾病；示意圖。（圖／123RF）

只需走上幾步路，透過AI （人工智慧 ）協助，在10秒內分析步態，精準判斷是否罹患失智 症、帕金森氏症等神經退化疾病。台北榮總、資策會、陽明交通大學腦科技計畫團隊共同研發「無標記動作捕捉系統」，成效顯著，將成神經退化性疾病患者診斷與治療的重要工具。

北榮副院長王署君表示，不同神經疾病患者其步態特徵不一樣，傳統必須倚賴醫師看診經驗，觀察病人走進診間狀態，推測罹患了哪一種神經疾病，當然精準度有待改善。隨著AI（人工智慧）精進，利用最新技術量化，病人在5公尺空間內走上幾步路，透過攝影拍攝動作步履、肢體動作，只需幾秒就能精準分析出罹患哪一種神經退化疾病。

台北榮總神經修復科主治醫師郭昭宏指出，傳統動作捕捉系統需要昂貴設備、專門空間，受試者身上貼著許多感測器，來回走動，大幅限制應用範圍。相較之下，「無標記動作捕捉系統」僅需幾台高解析度相機即可精確捕捉受試者的三維關節位置，且無需穿戴感測器或貼上標記物，僅穿著日常服裝，即可完成測試。

研究團隊表示，「無標記動作捕捉系統」目前處於初步整合階段，接下來必須建立資料庫，蒐集各年齡層健康人的步態，作為比對的基準。在運用範圍上，研究團隊表示，這項技術在動作分析、醫療領域上展現出3大潛力：

1.成為神經退化性疾病患者診斷與治療的重要工具。

2.為運動傷害患者量身定制復健計畫，加速恢復。

3.優化健康運動員的訓練，提升表現。

在北榮、資策會、陽明交通大學腦科技計畫團隊的合作下，該系統可靠性通過多項研究驗證，例如，透過該系統，可掌握脊椎退化疾病或脊髓損傷患者其步態與正常人的差異，在術前與術後提供精確的測量數據，透過數據的變化作為治療效果的科學依據。

郭昭宏表示，無標記動作捕捉系統如果順利結合外骨骼設備，將可為行動受限患者提供支持，讓他們重拾步伐與生活的希望，為許多身障患者與家庭帶來了真正的幫助與改變。

本文由「健康醫療網」提供