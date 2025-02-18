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42歲女吃完火鍋膽結石發炎 醫打開膽囊見「魚子醬」數量驚人

記者郭韋綺／高雄即時報導
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高雄王姓女子膽結石呈現爆漿狀宛如「魚子醬」，數量驚人。（記者郭韋綺／翻攝）
高雄王姓女子膽結石呈現爆漿狀宛如「魚子醬」，數量驚人。（記者郭韋綺／翻攝）

台灣高雄42歲王姓女子天冷大啖火鍋，沒想到吃完上腹疼痛，診斷為急性膽囊炎，醫師動刀打開膽囊，驚見膽囊塞滿泥漿狀黑結石，宛如「魚子醬」，數量驚人，也為女子捏把冷汗，還好及時就醫，若拖延，恐釀更嚴重腹膜炎或敗血症等併發症

膽結石常被病人誤當成胃痛，吃胃藥不見緩解，照胃鏡也找不出原因，常在食用高脂食物或吃完大餐後，右上腹出現絞痛或抽痛，疼痛感往右肩、背部放射出去，出現噁心、嘔吐症狀才知是膽結石發作。

王姓女子吃完火鍋上腹劇烈疼痛，醫師照超音波發現膽囊塞滿結石，立即安排動手術開刀，一打開膽囊爆漿狀黑結石數不清，至少成千上百顆，取出舖平範圍達10乘7公分，數量驚人。

收治這名病患的高醫岡山醫院一般及消化系外科主任吳柏宣說，膽囊有數量這麼龐大膽結石，較為少見，研判與病人體質及膽囊收縮有關，膽囊長時間缺乏規律收縮或排空不完全，過於濃縮膽汁滯留膽囊，就可能形成膽泥和膽結石。

吳柏宣解釋，膽囊主要功能是儲存、濃縮膽汁，以分解食物中的脂質；當攝入高脂、油炸或辛辣食物，膽囊就會開始收縮，將膽汁排入十二指腸協助消化。若膽囊出口被結石卡住，無法順利排空膽汁，就可能導致反覆疼痛，甚至演變成急性發炎。

此外長時間空腹、女性因荷爾蒙或懷孕期間的雌激素變化、肥胖者膽固醇及胰島素較高，抑制膽囊收縮等，都會導致膽汁淤積形成結石。

吳柏宣提醒，若確診膽囊炎，應尋求專業醫師施行微創腹腔鏡手術切除膽囊，長期未處理除急慢性發炎外，還可能併發膽囊蓄膿、膽管炎、膽囊破裂、腹膜炎、敗血症，甚至影響胰臟功能或演變成膽囊癌，威脅生命安全，建議民眾平時適度控制飲食及保持運動習慣，有家族史或高風險族群應定期檢查，遠離併發症威脅。

併發症

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