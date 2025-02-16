腸胃感染「一瀉千里」 中醫：熱敷3穴位助康復

腸胃感染「一瀉千里」的惡夢，除了及時就醫治療，中醫建議搭配熱敷脾、大腸、小腸的3個募穴，包含章門穴、天樞穴、關元穴，有助緩解腹瀉。(中央社)

腸胃感染「一瀉千里」的惡夢，除了及時就醫治療，中醫建議搭配熱敷脾、大腸、小腸的3個募穴，包含章門穴、天樞穴、關元穴，有助緩解腹瀉，調整氣機，讓身體恢復得更快。

春天是諾羅病毒等病毒性腸胃炎的好發時期，台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀向媒體說明，因腸胃炎或腸道感染導致的腹瀉、腹痛、腸鳴、脹氣、噁心等問題，與脾、胃、大腸、小腸息息相關，熱敷穴位可調整脾胃氣機、平衡腸道運行、溫陽化濕，讓腸胃恢復更快。

緩解腹瀉有3個關鍵募穴，第1個是脾的募穴「章門穴」，林舜穀表示，章門穴位在側腹部，第11肋端下方。因為脾主運化水濕，當脾氣虛弱時，水分無法吸收，導致腹瀉。熱敷章門穴可溫補脾陽、促進水液代謝，減少腸道過度分泌。

第2個關鍵募穴則為大腸的募穴「天樞穴」，林舜穀表示，天樞穴位於肚臍旁開2寸處，大約在腹直肌外緣。大腸主津液吸收與糞便排出，當氣機不暢時，容易腹瀉或便秘，熱敷天樞穴可緩解腸痙攣、調整腸道蠕動，有效改善腹瀉。

小腸的募穴「關元穴」就是第3個緩解腹瀉的關鍵募穴，位在肚臍下3寸之處，約是下腹部正中。林舜穀表示，小腸負責吸收營養，受寒或病邪影響時，會引起腹瀉、腸鳴，熱敷關元穴可補養腸胃陽氣、減少腸道過度蠕動，舒緩腸胃不適。

林舜穀提及，熱敷這些穴位可促進腸胃氣機運行，幫助腸胃蠕動正常化，減少水液過度分泌，還能溫陽祛寒，減少腸道痙攣，特別適用於寒性腹瀉，如為受涼或脾胃虛弱引起的腹瀉，也具有緩解腹痛與腸鳴效果，促進氣血流通，減少腸道痙攣性收縮。

林舜穀提醒，熱敷緩解腹瀉有3個關鍵募穴，僅適用於拉到腹部發涼的寒性腹瀉、稍微吃點東西就腹瀉不止的脾胃虛弱腹瀉，以及急性腸胃炎恢復期，如腹痛腹瀉減輕，但腸道仍較敏感。便秘型腸胃問題、腹部劇烈疼痛、壓痛明顯則不適用，尤其高燒、血便、劇烈腹痛應立即就醫。