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打籃球腳「翻船」扭傷 立即冰敷抬高 輕忽恐有1後果

游振昇
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台灣藝人王陽明扭傷腳「翻船」，骨科醫師提醒緊急處置方式。（圖／嚴可倫醫師提供）
台灣藝人王陽明扭傷腳「翻船」，骨科醫師提醒緊急處置方式。（圖／嚴可倫醫師提供）

台灣藝人王陽明日前打籃球「翻船」扭傷腳，骨科醫師表示，「翻船」是很常見民眾對於扭傷的一種俗稱，最常見的型態是腳掌往內劇烈的翻折，他提醒發生時緊急處置，立刻停止當下運動，可以冰敷與抬高。

骨科醫師嚴可倫表示，腳扭傷常因不正常的落地姿勢，例如搶籃板、蓋火鍋等等動作，球員之間高速、高空的肢體碰撞後，呈現不正常、甚至像特技一般的落地姿勢，扭傷機率大大提高。

另外常見原因，在打排球時一方躍起殺球進攻、對方一起跳高封網防守，正因為彼此只有一網之隔，落地時很容易踩到別人的腳而扭傷。

嚴可倫說，如果說扭傷韌帶是基本款，那「翻船」就是嚴重的旗艦款，在肢體扭轉時，受傷撕裂的不只韌帶，嚴重者甚至會出現撕脫性骨折，他常用一種比喻跟民眾解釋，拔草的時候，草根會帶起一小塊泥土，正如韌帶在扭傷當下把一小塊骨頭扯下來一樣。

發生腳扭傷時該如何處置？嚴可倫強調，要立刻停止當下運動，他說王陽明當時聽到骨折聲，在球場上意識到不對勁就要趕快喊卡、叫停，避免繼續運動或是不知情的球友誤傷，再來是冰敷與抬高。

嚴可倫表示，腳扭傷後續治療，輕者戴護具、打針，嚴重者需要手術縫合、或固定骨頭。

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