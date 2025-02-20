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7旬婦視力模糊撞到手腳瘀傷 診斷後竟是中風前兆

朱冠諭
醫師表示，如果視野缺損僅伴隨視力模糊或無法對焦，應先到眼科檢查，避免延誤治療。（圖／部桃提供）
醫師表示，如果視野缺損僅伴隨視力模糊或無法對焦，應先到眼科檢查，避免延誤治療。（圖／部桃提供）

70多歲的婦人經常感到視力模糊、雙眼難以對焦，由於症狀隔天便會改善，一開始不以為意，未料經醫師診斷後發現，這些症狀竟是中風的警訊。醫師呼籲，民眾若出現類似症狀，切勿輕忽，應立即就醫檢查，以免延誤治療黃金期。

台灣桃園醫院神經內科醫師劉一宏表示，這名婦人近期經常感到視力模糊，左手和左腳還有許多瘀傷，經詢問後，才想到這幾天經常撞到東西，例如手不小心碰到櫃子的邊角、腳踢到門框等，而且都是左側受傷。

劉一宏說，經神經學檢查發現，患者雙眼無法同時看向左側，且兩眼的左側視野完全缺損，立刻診斷為右側枕葉中風，並安排患者轉至急診進一步檢查及治療，研判為血管阻塞所致。

劉一宏指出，視野缺損有時是以非常隱晦的方式表現，醫師和患者往往無法在第一時間察覺，即使經常撞到東西，也未意識到問題可能出在視野缺損。診斷視野缺損需根據不同情況進行評估，若是明顯的視野異常，只需要在診間檢測即可發現，但細微的視野問題往往需要透過專業儀器進行精密檢查，才能得到正確的結果。

劉一宏說，視野缺損無論嚴重與否，都可能對日常生活產生重大影響，尤其是突發性的情況，更需要立即就醫。如果視野缺損伴隨臉部歪斜、嘴角下垂或單側手腳無力等其他症狀，應優先到神經內科檢查，因為這些可能是中風的典型徵兆。

劉一宏直言，如果視野缺損僅伴隨視力模糊或無法對焦，則需排除眼睛本身的急性問題，應先到眼科檢查，可能是眼科或神經疾病的警訊，早期分辨、注意症狀的變化並及早就醫，才能避免延誤治療。

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