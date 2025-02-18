6歲女童骨齡狂飆 藥物抑制性早熟

荷爾蒙是生長板密合的強力因子，需照手部X光檢查是否骨齡超前，經由醫師診斷後確診為小兒性早熟。（記者蘇湘雲／攝影）

一名女童在六歲半就有胸部發育跡象，因性早熟將進入青春期，且骨齡快速飆長，短短三個月骨齡增加了一歲，也就是超速3倍之多，這也意味著身高停止發育時間將提前，孩子的身高發育期也將大為縮減，而這樣的現象愈來愈普遍。

台灣台大兒童醫院內分泌科主治醫師劉士嶢觀察到，不少出現性早熟的孩子，常因胸部提早發育而自卑、彎腰駝背。經過長效肌肉注射GnRH analogue藥物治療，搭配飲食、運動與睡眠習慣調整，性荷爾蒙分泌趨緩，骨齡超速生長也受抑制，並與實際年齡愈來愈相符，這群孩子除了恢復自信，也因身高發育時間拉長，比性早熟前預估身高多成長約8至10公分。

性早熟分為中樞型與周邊型，劉士嶢說，中樞型病童人數較多，多為下視丘與腦垂體的荷爾蒙太早活化所致，少數為腫瘤 病變導致。若與荷爾蒙太早活化有關，建議採用「性釋素類似物」（GnRH analogue）注射治療，此藥物與人體性釋素GnRH相近，問世40多年，安全性受認可，可持續抑制性荷爾蒙分泌，劑型及施打時間也有不同，分三個月或一個月施打，目前較常使用的長效肌肉注射劑型即可減少注射頻率，對於孩童來說用藥遵從性較高。

新竹市沐橙診所副院長暨中醫大新竹附設醫院兒科特約醫師朱子宏指出，若孩童過早發育，也就是女生7歲前、男生8歲前就產生青春期第二性徵，以及骨齡超過實際年齡兩歲以上，還有身高發育門檻(如女≦153公分、男≦165公分)，須由專業醫師評估。

在孩童長高過程中，飲食、運動與睡眠等都是重要基礎，當發現女童在8歲前開始胸部發育或長陰毛、腋毛，男童在9歲前睪丸變大、聲音變粗或骨齡快速增加，就要提高警覺，可諮詢兒童內分泌科、遺傳科或兒童成長門診醫師，接受進一步評估、診斷。朱子宏建議，第二性徵未出現前，每半年至一年評估生長發育；第二性徵出現後，每3至6個月評估，避免錯過介入的黃金期。