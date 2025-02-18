婦下床摔骨折 微創內固定術與3D打印速復元

醫師提醒，老人要防範跌倒，及早接受專業治療，才能有效保障活品質與健康安全；示意圖。（圖／123RF）

72歲的朱姓婦人近日因天氣轉冷，睡覺時習慣穿襪保暖，一天清晨剛睡醒，迷迷糊糊下床著襪踩地不慎滑倒骨折，台灣衛福部桃園醫院檢查後，發現她的右側股骨轉子間骨折，伴隨三處裂痕，安排她接受微創內固定手術，成功避免了更複雜的後續治療，也顯著降低術後併發症 風險。

陳俞旭醫師解釋，股骨轉子間骨折是老年人跌倒的常見傷害，尤以骨質疏鬆患者風險最高。傳統的內固定手術需較大切口，會對周圍軟組織造成更大影響，使恢復時間變得較長。然而，現代骨科 治療已進入微創時代，醫療團隊使用最新型的髓內釘內固定技術，透過較小的切口將釘具置入骨骼內部，以穩定骨折部位。這種技術不僅縮短手術時間，也可減少出血量及術後疼痛，促進更快速的康復。

此外，3D打印技術結合術前規畫，也大幅提高了治療精準度。朱姓婦人的術前影像資料經過專業軟體處理，模擬出骨折形態與手術步驟，讓醫療團隊能夠在手術前制定最佳治療策略。陳俞旭說，得益於這些技術，朱姓婦人術後隔天便能在助行器的協助下緩步活動，住院僅3天便順利出院，現已逐步恢復日常生活。

陳俞旭提醒，股骨轉子間骨折患者及早接受手術治療很重要，如果選擇保守治療，長期臥床可能引發感染、壓瘡、靜脈血栓、肺炎等嚴重併發症，甚至危及生命。現代手術技術的進步大幅降低了手術風險，術後效果理想，患者和家屬應積極配合醫療建議。