新婚男41歲就更年期 宜補充睪固酮重振雄風

一名41歲男子剛新婚，但房事頻頻出問題，醫師檢查發現他更年期提早報到，評估後建議給予睪固酮補充治療。(圖／亞大醫院提供)

41歲男子剛新婚，但房事問題嚴重打擊自信，原來他不僅是「一分鐘繳械」的快槍俠，自嘲「等候勃起時間都比愛愛時間長」，連白天上班都很虛弱，經安排抽血檢測 睪固酮指數顯示偏低，綜合判斷應是男性更年期提早報到，評估後建議給予睪固酮補充治療，讓他重振雄風，找回年輕的感覺。

台灣亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑說，不少門診患者詢問性功能障礙問題，多數都是五、六十歲，但也不乏40歲出頭的中年男子，最普遍的狀況都是體力變差、性慾衰退、勃起時變得較不堅挺，甚至覺得整天都缺乏活力、生活沒有樂趣等，更嚴重者甚至會變得悲觀，對於未來沒有期待等等，諸如上述的前兆，都代表可能已經進入「男性更年期」。

邱鴻傑說，男性體內會有多種雄激素，也稱為男性荷爾蒙，其中包含雙氫睪固酮（DHT）、雄烯二酮（Androstenedione）及脫氫異雄固酮（DHEA）等，其中又以「睪固酮」是人體中最重要的男性荷爾蒙，其作用十分廣泛，與人體肌肉脂肪組成、心血管內皮細胞、活血球生成、骨質密度、男性發育與生殖功能、甚至情緒壓力皆有相關性。

邱鴻傑指出，隨著年齡增加，睪固酮分泌濃度會從高峰期約15至30歲，以每年1%至2%的速率下降，40歲後就會開始出現較明顯的「男性更年期」症狀，大約45到55歲之間會更明顯，近年來受到壓力、肥胖及不良飲食習慣影響，睪固酮不足有年輕化的趨勢，甚至有人不到40歲就發生，門診時會以抽血檢測睪固酮濃度，加上臨床症狀來診斷是否進入更年期。

邱鴻傑提醒，男性更年期提早報到原因多，除了先天睪丸發育障礙、睪丸受到細菌或病毒感染等影響外，還包括過度酒精攝取、過大壓力也會造成睪固酮分泌減少，甚至代謝症候群肥胖造成的低睪固酮，正常飲食、規律運動仍是避免老化的不二法門。