洗鼻器舒緩過敏 避免逆流中耳腔

醫師提醒，過敏性鼻炎若洗鼻仍無法改善不適，應找專科醫師檢查；示意圖。（圖／123RF）

春暖花開的季節，飄散在空氣中的花粉、灰塵，空氣汙染 和霾害問題加劇，容易誘發過敏性鼻炎，出現鼻塞、打噴嚏、流鼻水等症狀。許多人會使用洗鼻器清除過敏原、灰塵等有害物質，舒緩過敏不適。專家建議，用洗鼻器洗鼻時，應以30至35℃的生理食鹽水進行沖洗，但勿用自來水、茶水、眼鏡用生理食鹽水，以免感染。

台灣亞東醫院耳鼻喉暨頭頸外科主治醫師洪偉誠說，洗鼻器分為手動擠壓或電動，零件包括容器、出水口和鼻套，可將生理食鹽水送入鼻腔，再由另一側鼻孔或嘴巴排出，透過水流灌注清潔鼻腔內致病原，恢復鼻腔過濾雜質與有害物質的功能，清除過敏原、灰塵和黏液，有助於緩解一般感冒、類流感 、過敏性鼻炎及急慢性鼻竇炎的鼻塞症狀。

在使用洗鼻器前，應先準備專用的生理食鹽水，或以洗鼻鹽溶解在500cc的蒸餾水或過濾水、煮沸過的水中。洗鼻器正確使用方式，是頭部略向前傾，面部朝下，避免溶液逆流至中耳腔，讓洗鼻器的出水口對準上側的鼻孔後，輕輕擠壓洗鼻器，讓鹽水從一側鼻孔流入，並通過鼻腔由另一側鼻孔流出，過程中嘴巴張開維持哈氣、吐氣動作，勿講話，防止嗆到。

洪偉誠說，鼻子具清理能力，平時勿過度仰賴洗鼻器清除鼻腔內髒汙微粒，一天以1至2次為限，反之易導致鼻腔乾燥或刺激反應，使黏膜組織受損，除了流鼻血，更讓致病原容易找上門。規律洗鼻仍無法改善不適時，應找專科醫師檢查。

洪偉誠強調，洗鼻器是以緩解症狀為主，無法有效縮短原疾病的病程，學齡幼童宜在家長協助下使用洗鼻器；學齡前幼兒鼻膜較薄，應謹慎使用，以免流鼻血。

用洗鼻器若仍不慎使溶液逆流至中耳腔，持續數天耳朵脹痛等不適，或有中耳炎、近期開過耳朵或鼻子手術，應找專科醫師諮詢後再用洗鼻器。