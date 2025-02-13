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吃太甜、太油 三酸甘油脂過高 小心急性胰臟炎

林琮恩
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吃太多油膩食物與甜食，恐致三酸甘油脂過高。（圖／AI生成）
吃太多油膩食物與甜食，恐致三酸甘油脂過高。（圖／AI生成）

節假日吃太多大魚大肉、油膩食物與甜食，若變成飲食習慣，恐會導致三酸甘油脂過高，若加上不愛運動，又抽菸、喝酒，嚴重可能引起急性胰臟炎甚至死亡，民眾必須盡速就醫，必要時服用藥物治療。

台灣昕新智慧診所院長朱光恩表示，造成三酸甘油脂過高原因，包括遺傳導致的家族性高血脂症、飲食習慣引起的非遺傳性高血脂症兩類。其中非遺傳性高血脂症與吃太油有關，若飲食過於油膩，又太少吃五穀雜糧、多梗蔬菜等纖維豐富食物，就無法協助從糞便排出油脂，可能會讓血液中三酸甘油脂上升，導致血管硬化，帶來不良後果。

「若從小就有三酸甘油脂過高問題，必須用藥控制，但家族性高血脂症較少見，多數仍是生活習慣導致。」朱光恩說，高血脂症是吃出來的疾病，除要避免大魚大肉、太油膩的食物，建議每周至少運動2次，抽菸、喝酒、嚼食檳榔等也要避免。高三酸甘油脂雖然不像膽固醇會導致血管阻塞、快速硬化，但仍會導致許多疾病。

朱光恩指出，高三酸甘油脂最直接影響的器官是胰臟，易引起急性胰臟炎，嚴重時會致命，且死亡率比膽結石、膽管結石引起的胰臟癌更高，高三酸甘油脂民眾若出現嚴重腹痛，且疼痛感「順著皮帶」蔓延至背後，就有可能是急性胰臟炎，建議必須立刻至急診就醫，避免病況惡化。

坊間流傳吃魚油可調節膽固醇，但朱光恩說，魚油中的Omega-3可調節膽固醇、三酸甘油脂，但並無醫學實證顯示服用營養品可降低三酸甘油脂，且高三酸甘油脂患者對藥物反應很好，通常可快速讓數字下降，配合飲食、運動，控制三酸甘油脂並非難事。三酸甘油脂正常值約150mg/dL，若數字高於七、八百的嚴重患者，建議須與醫師討論藉藥物控制，切勿輕信營養品療效。

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