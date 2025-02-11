幫助椎間盤「回歸正軌」治療、日常保養方法看這裡

醫師提醒，如果受到壓力導致椎間盤變形、移位或破裂，就會壓迫到附近的脊髓與脊神經，這就被稱為「椎間盤突出」，患者會依壓迫位置有不同表現；示意圖。（圖／123RF）

椎問盤突出是常見的脊椎疾病，主要表現為背部或頸部的劇烈疼痛、肢體麻木、刺痛，甚至肌肉無力，當突出的椎間盤壓迫到周圍的神經時，症狀會變得特別明顯。台灣新北恩主公醫院護理師甘喬籈說明的治療以及日常保養方法，幫助民眾讓椎間盤能回歸「正軌」。

什麼是椎間盤突出？

脊椎由33塊脊椎骨組成，從頭骨下方延伸至尾骨，像軌道上每節車廂排列整齊的火車。甘喬籈護理師表示，脊椎既堅固又具有彈性，負荷著身體絕大部分的重量，主要功能包括「支撐身體」、「控制活動功能」和「保護神經組織」。

而椎間盤是連結一節節脊椎骨的柔軟組織，替椎體緩衝，甘喬籈護理師提到，如果受到壓力導致椎間盤變形、移位或破裂，就會壓迫到附近的脊髓與脊神經，這就被稱為「椎間盤突出」，患者會依壓迫位置有不同表現。

甘喬籈護理師表示，椎間盤突出可能會造成下背疼痛，而且會因噴嚏、咳嗽、彎腰加劇；疼痛輻射至腿足、小腿或大腿有抽搐痛，或患肢皮膚上發麻、感覺異常、下肢遲鈍，另外會減弱深部肌腱反射、坐骨神經痛、站立時骨盆傾斜、坐骨神經上深部觸診會感壓痛、受影響神經根皮節之客觀性感覺喪失，及大、小便失禁等症狀。

7因素 增突出風險

但為什麼會造成椎間盤突出呢？甘喬籈護理師指出，主要有以下因素：

職業因素：經常搬重物，或是工作時姿勢不正確、長期反覆外力刺激等，都會加速椎間盤退化。

退化性因素：好發於30至40歲以上，男性發病較女性高，約有80%的患者為男性，且以40到60歲為高發族群。

先天因素：先天性腰椎發育不良或畸形的人，由於腰椎功能較常人弱，因此容易導致椎間盤突出。

重量因素：體重過重或懷孕體重增加，導致腰椎壓力承受增大。

姿勢因素：長期彎腰駝背，低頭頸椎前傾等姿勢不良。

外力因素：車禍或摔倒突然的撞擊力。

家族遺傳：若家人有椎間盤突出的問題，就可能是高風險族群。

8錯誤姿勢 要修正

在姿勢部分，甘喬籈護理師特別提醒，需注意以下錯誤姿勢可能會導致椎間盤突出風險增加：

過度彎腰：過度彎腰可能導致腰椎間盤受壓，增加突出的風險。

過度伸展：過度伸展或過度彎曲脊椎可能引起腰部不適。

不正確的睡姿：不適合的睡姿或過軟的床墊，可能對腰椎造成壓力，增加椎間盤問題的風險。

不正確的抬重方式：彎腰抬重物體時，若不正確地使用背部肌肉，可能導致腰部受傷。

駝背彎腰：長時間彎腰或駝背姿勢可能對腰部造成壓力，尤其是在長時間使用電腦的情況下。

蹺二郎腿：可能會導致腰背部疼痛、背部肌肉和韌帶受傷、骨盆傾斜，以及長短腿的問題。

癱在椅子上：會使頸背部懸空，腰部塌陷的姿勢，對整個脊柱造成傷害。

駝背盤腿：導致弓腰的姿勢，使上半身斜倚在桌上，肩膀承受過多的力量，容易引起肩膀和頸部的不適。

如何治療、保養？

目前椎間盤突出可以X光片、脊椎攝影、核磁共振攝影（MRI）、電腦斷層掃描（CT）等診斷。甘喬籈護理師表示，治療可簡單分為2大類：

非手術治療：

適當休息、物理治療（如：電療法、熱療法、牽引、復健）、藥物治療（如：止痛藥、消炎藥）、注射治療（如：硬膜外類固醇注射)、中醫治療（如：中藥、針灸）。

手術治療：可採取椎間盤切除術、椎間盤置換術。

另外甘喬籈護理師提醒，也要注意以下日常保養，養成良好的身體姿勢，維持適當體重及攝取足夠營養，才能預防椎間盤突出，當身體出現不適症狀應立即就醫，尋求正確治療管道，聽從醫囑並養好日常生活習慣，才可避免椎間盤反覆「出軌」，讓它能回歸「正軌」，行駛在健康的道路上：

適度運動：適當運動有助於增強腰部和核心肌肉，提高脊椎的穩定性，例如游泳、瑜伽和走路等。

正確姿勢：行坐間保持良好姿勢有助於減輕脊椎壓力。

控制體重：過重會增加脊椎的負擔，加速椎間盤退化。理想體重算法為男＝（身高－80）X 0.7；女＝（身高－70）X 0.6。

適當休息：避免久坐或站立，適當休息有助於減輕脊椎的壓力。

飲食均衡：攝取足夠的鈣和维生素D。

（本文由「健康醫療網」提供）