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37歲女早發性卵巢衰竭 中醫調理順利生兒子

林則澄
醫師說，若女性若發現月經稀少、經期過早或延後，或有性慾減退等更年期症狀時，可能是早發性卵巢衰竭，應立即就醫；示意圖。（圖／123RF）
醫師說，若女性若發現月經稀少、經期過早或延後，或有性慾減退等更年期症狀時，可能是早發性卵巢衰竭，應立即就醫；示意圖。（圖／123RF）

一名37歲女子婚後第二年診斷出乳癌第二期，接受手術切除腫瘤與化療，停經半年，經西醫婦產科檢查確診早發性卵巢衰竭，被告知若想生兒育女只能婚後借卵，若無相關需求不必再求診，讓她聞訊後感到晴天霹靂，所幸經漢方調理後，經期恢復正常，並順利懷孕生下兒子。

台灣天心中醫診所醫師曹偉說，西醫治療早發性卵巢衰竭包括服用或施打藥物、捐卵，但以中醫的角度，此病可歸屬於閉經、不孕、血枯等範疇，在數千年前留下的文獻記載有《黃帝內經》的「天癸竭，地道不通」、《女科撮要》的「夫經水，陰血也，屬衝任二脈，上為乳汁，下為月水」等。

中醫如何看待早發性卵巢衰竭？曹偉說，腎臟是氣血之根，主管生殖功能、藏經，對產生與維持月精有主導的作用，且因為精與血之間存在相互孳生和相互轉化的關係，此為「精血同源」，而肝臟藏血才能提供充足的物質，使月經如期而至，因此包括早發性卵巢衰竭在內的不孕症患者，多數也有肝的問題，除了氣血不足，也會影響營養輸送到五臟六腑。

曹偉說，早發性卵巢衰竭的病程長，常見的症狀為陰道乾澀、性冷淡，導致夫妻關係緊張、家庭生活不和諧，由於妻子常多思慮，擔心很多事情，因此容易肝氣鬱結、腎脾虧虛，中醫治療早發性卵巢衰竭，是服用香附、鬱金、合歡皮、白芍、當歸、丹參、川芎、雞血藤等中藥材，當患者經治療後月經恢復規律，仍需繼續用藥，但可酌情減量，以防止復發。

曹偉提到，早發性卵巢衰竭定義包括停經4個月以上的40歲內女性，或內分泌異常者，病因包括胎兒期生殖細胞數目較少、遺傳透納氏症（Turner syndrome）、X染色體脆折症、自體免疫性疾病，或感染腮腺炎、水痘、瘧疾，及重金屬中毒、曾接受過性腺或全身性放射治療的人，但與更年期不同的是，早發性卵巢衰竭20%有月經，且5%至10%仍有懷孕能力。

「未病先預防、病癒防復發。」曹偉提醒，早發性卵巢衰竭症狀包括性慾減低、性交痛、骨質密度减少、潮熱、失眠、皮膚乾、情緒低潮、出汗、陰道乾澀。發生率以小於40歲約1%、小於30歲約0.1%，若女性若發現月經稀少、經期過早或延後，或有性慾減退等更年期症狀時，要立刻就醫。

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