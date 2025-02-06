我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

使用人數暴增？ChatGPT免登入就能用後 傳大當機、無法回答

大S包機是汪小菲出錢？小S不忍了：人在做天在看

喘咳過久 小心是RSV上身 張學友也得過

賴昀岫
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師提醒，呼吸道融合病毒（RSV）的症狀與好發時間都與流感類似，需要特別留意；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，呼吸道融合病毒（RSV）的症狀與好發時間都與流感類似，需要特別留意；示意圖。（圖／123RF）

一項針對呼吸道融合病毒（RSV），對亞太國家造成的經濟負擔發表最新研究預估，亞太地區每500個高齡人口，就有一人因RSV住院治療；在台灣，RSV每年增加約10億台幣（約3042萬美元）的入院治療支出。醫師提醒，RSV症狀與流感類似，提醒民眾出現喘、咳嗽的症狀，且病程拖比較久等，就要警覺可能是RSV。

RSV為常見且具高傳染力的呼吸道病毒，可導致下呼吸道疾病，包含肺炎等，因為免疫力下降、肺部老化與其他慢性共病，例如慢性阻塞性肺病（COPD）、氣喘、心衰竭等，使高齡人口染上RSV的風險高，且有較高機會因此需要住院治療，每年約在高收入國家造成520萬病例，其中3.3萬人於住院治療後因病去世。

近期最知名的RSV患者，就是香港63歲的「歌神」張學友，去年6月原定在台北小巨蛋舉辦巡演，卻在演出前四小時，宣布自己感染RSV，症狀包括流鼻水、鼻塞等。

台灣台中榮總臨床試驗中心主任傅彬貴指出，流感和RSV的症狀很像，民眾往往會分不清楚，好發時間通常為每年10月至隔年3月，跟流感的季節接近，所以在流感都會做「三合一」的檢測，也就是流感、新冠肺炎與RSV，提醒民眾出現會喘、咳嗽病程拖比較等，就要警覺可能是RSV。

傅彬貴說，75歲以上患者，即便沒有呼吸道疾病，得到RSV之後的風險也會變高；60歲以上有慢性呼吸道疾病或多重共病者，得到RSV重症風險會增加，美國預防接種諮詢委員會建議，60歲以上有共病症，或75歲以上無共病症都可接種疫苗。

另據調查，長照中心的住民居住空間距離近，使得感染散播更快速，加上高齡與多重共病等雙重風險，使得他們更容易呼吸道融合病毒感染並且產生併發症，日韓研究顯示，在長照中心的老年人口於RSV高峰期時，嚴重感染RSV的機率最高可達七成。

藥廠與藥品資訊研究機構、全球老化組織（GCOA）在去年11月最新發表的白皮書中，預估包括中國大陸、日本、南韓、加拿大、新加坡、紐西蘭、澳洲、香港與台灣等亞太國家，老年人口因感染RSV所產生的經濟負擔，2023年有1.3萬名老年人因RSV住院，造成整體社會約10億台幣的經濟負擔。

流感 香港 長照

上一則

流感同住者感染率達4成 新型特效藥預防 風險可降86%

下一則

天冷感冒高危險期 做好「口鼻保暖」 提升鼻腔免疫力

延伸閱讀

中國演唱會票房冠軍 她打敗五月天、張杰 吸金3.4億美元

中國演唱會票房冠軍 她打敗五月天、張杰 吸金3.4億美元
電影賣不動 謝霆鋒回歸歌手 暌違20年辦演唱會

電影賣不動 謝霆鋒回歸歌手 暌違20年辦演唱會
主演電影票房接連失利… 謝霆鋒回歸「歌手」本業 將辦演唱會

主演電影票房接連失利… 謝霆鋒回歸「歌手」本業 將辦演唱會
誰靠演唱會賺最多人民幣？鐵肺的她狂吸25億

誰靠演唱會賺最多人民幣？鐵肺的她狂吸25億

熱門新聞

2024年9月2日到現在，這個流感季在日本估計因流感累計就醫總數估計達到952.3萬人。圖為東京原宿竹下通。(歐新社)

日本流感現況曝 感染科醫師：回國4天內是關鍵

2025-02-02 22:06
藝人大S赴日旅遊時因流感併發肺炎猝逝，引發民眾對流感重症的重視。示意圖。（本報資料照片）

大S猝逝 醫：發燒+全身痠痛要警覺 曝流感重症跡象

2025-02-03 20:00
大S徐熙媛過往病史，可能是加重流感併發症的原因之一。（取材自Instagram）

大S曾2次流產 醫：可能免疫系統作祟 提高流感併發重症

2025-02-03 05:06
（取材自pexels）

倍速追劇、房間太冷都NG…3壞習慣恐使大腦老化

2025-01-31 18:51
醫師提醒，放屁是正常的生理現象，只要多加注意飲食，就可減少放臭屁的頻率；示意圖。（圖／123RF）

經常放臭屁？2種食物要少吃 4種食物可改善

2025-01-30 01:10
搭飛機時，建議選走道位，方便活動；示意圖。（圖／123RF）

搭機長途飛行總讓人腰痠背痛 隨時動一動有這6招

2025-01-31 01:05

超人氣

更多 >
帶大S回家了 具俊曄砸百萬台幣包機 1小時要價36萬

帶大S回家了 具俊曄砸百萬台幣包機 1小時要價36萬
政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹

政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹
大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟

大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟
咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類

咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類
川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國

川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國