我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：應將重罪犯流放到國外監獄 省錢又嚇人

關稅戰 美國郵局暫停收中國、香港包裹

牙全沒了卻喊牙痛 醫揪出罹三叉神經痛作怪

黃寅
醫師提醒，三叉神經痛經常被誤診為牙齒疾病，導致多次拔牙卻仍未能得到適當的治療；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，三叉神經痛經常被誤診為牙齒疾病，導致多次拔牙卻仍未能得到適當的治療；示意圖。（圖／123RF）

一名80歲婦人雖然牙已拔光，卻仍經常感覺「牙痛」，醫師表示，她求診時右手緊捂著臉，表情痛苦，還不禁流下眼淚。所幸經仔細問診和檢查，確認她罹患的是三叉神經痛，經過熱凝射頻療法治療，終於獲得改善，婦人也才終於露出笑容。

台灣台中仁愛長庚合作聯盟醫院疼痛治療中心醫師溫永銳說，三叉神經是負責支配臉部感覺的主要神經，三叉神經痛是指該神經分佈區域內反覆發作、伴隨面部抽搐的陣發性劇痛。診斷雖並不困難，但卻經常被誤診為牙齒疾病，導致多次拔牙卻仍未能得到適當的治療。

他說，原發性三叉神經痛多發於40歲以上的民眾，女性略多於男性。通常為單側發病，以右側較常見，只有不到5%的病人會雙側發病。典型的三叉神經痛發作沒有預兆，疼痛如閃電般突然出現，感覺短暫而劇烈，類似尖銳、電灼、針刺、刀割或撕裂樣的劇痛。

病人經常會以手掌或毛巾緊壓患處，或用力揉擦臉部以試圖減輕疼痛。有時還可能伴隨面部潮紅、皮膚溫度升高、結膜充血、流淚和唾液分泌增多等症狀。

另外，還些病人會有明確的「觸發點」，一旦接觸這些敏感區域，例如刷牙、吃飯、洗臉或說話，就可能引發劇痛，嚴重者甚至因頻繁的疼痛發作而徹夜難眠，進一步影響生活品質。並可能導致焦慮及憂鬱，甚至出現自殺念頭，因此積極治療至關重要。

疼痛治療中心主任賴烱文說，三叉神經痛治療方式為：

一、藥物治療：治療初期通常以藥物為主，尤其是抗癲癇藥物，其作用為抑制三叉神經系統的異常放電。除此之外，也可嘗試針灸、中藥、理療、按摩等方式。

二、手術治療：若藥物治療效果不佳或副作用難以忍受，可考慮手術治療，包括：「微創介入性治療」例如「經皮半月節後射頻療法」，透過精確熱源破壞三叉神經節，在X光影像指導下進行神經定位，減少神經破壞範圍及術後併發症，術後疼痛改善率可達75-85%。或是「加馬刀治療」無需開顱，利用高精度放射線破壞神經結構。又或是開顱手術。

賴烱文說，三叉神經痛在適當的診斷和治療下，絕大多數病人都能改善症狀，提升生活品質。若出現類似症狀，務必及早就醫，尋求專業治療。

併發症

上一則

22周胎兒竟長出肺腫瘤 北榮施以「腹水抽吸」排水救命

下一則

隔夜菜不冰易滋生微生物 醫：小心嘔吐、腹瀉食物中毒

延伸閱讀

跨年夜地鐵推人落軌 嫌被控3罪 受害人：事後未得州市政客理會

跨年夜地鐵推人落軌 嫌被控3罪 受害人：事後未得州市政客理會
27歲女子每周一次偏頭痛耽誤工作 醫師揪出病因助改善

27歲女子每周一次偏頭痛耽誤工作 醫師揪出病因助改善
80歲婦人牙都沒了還喊「牙痛」 醫師查出原來是罹患三叉神經痛

80歲婦人牙都沒了還喊「牙痛」 醫師查出原來是罹患三叉神經痛
年假每天熬夜 吃零食與含糖飲品 30歲男慘得3種慢性病

年假每天熬夜 吃零食與含糖飲品 30歲男慘得3種慢性病

熱門新聞

2024年9月2日到現在，這個流感季在日本估計因流感累計就醫總數估計達到952.3萬人。圖為東京原宿竹下通。(歐新社)

日本流感現況曝 感染科醫師：回國4天內是關鍵

2025-02-02 22:06
藝人大S赴日旅遊時因流感併發肺炎猝逝，引發民眾對流感重症的重視。示意圖。（本報資料照片）

大S猝逝 醫：發燒+全身痠痛要警覺 曝流感重症跡象

2025-02-03 20:00
大S徐熙媛過往病史，可能是加重流感併發症的原因之一。（取材自Instagram）

大S曾2次流產 醫：可能免疫系統作祟 提高流感併發重症

2025-02-03 05:06
（取材自pexels）

倍速追劇、房間太冷都NG…3壞習慣恐使大腦老化

2025-01-31 18:51
醫師提醒，放屁是正常的生理現象，只要多加注意飲食，就可減少放臭屁的頻率；示意圖。（圖／123RF）

經常放臭屁？2種食物要少吃 4種食物可改善

2025-01-30 01:10
搭飛機時，建議選走道位，方便活動；示意圖。（圖／123RF）

搭機長途飛行總讓人腰痠背痛 隨時動一動有這6招

2025-01-31 01:05

超人氣

更多 >
大S驟逝病源是黑范？未戴口罩聚餐 社群灌爆偷關留言

大S驟逝病源是黑范？未戴口罩聚餐 社群灌爆偷關留言
25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到

25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到
某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停

某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停
太無良 大S病重「痛苦模樣」遭偷拍外流

太無良 大S病重「痛苦模樣」遭偷拍外流
好市多開門前數百人排隊 只為搶購這...

好市多開門前數百人排隊 只為搶購這...