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未定期追蹤…B型肝炎帶原老婦出現黃疸 已是肝癌2期

胡蓬生
經檢查發現，王姓老婦的肝右葉有顆十公分大的腫瘤(紅圈處)。(圖／大千綜合醫院提供)
經檢查發現，王姓老婦的肝右葉有顆十公分大的腫瘤(紅圈處)。(圖／大千綜合醫院提供)

73歲台灣王姓老婦是B型肝炎帶原者，但她從未定期追蹤，直到出現嘔吐及皮膚黃疸等症狀才就醫，發現已是肝癌第二期。醫師表示，B型肝炎帶原者應重視定期追蹤的重要性。

大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師李斯凱指出，這名病患除嘔吐及皮膚黃疸，還出現食慾下降、皮膚搔癢等症狀，體重也減輕三公斤；經腹部超音波檢查，發現她的肝右葉有顆十公分大的腫瘤，再安排腹部電腦斷層掃描，確診為肝細胞癌第二期，且腫瘤已壓迫到肝內膽管，接受體內引流治療，並安排進行肝臟切除手術。術後恢復良好，必須持續門診追蹤。

醫師提醒，B型肝炎病人要定期追蹤檢查，才能預防嚴重併發症發生；示意圖。（圖／12...
醫師提醒，B型肝炎病人要定期追蹤檢查，才能預防嚴重併發症發生；示意圖。（圖／123RF）

他指出，B型肝炎是由B型肝炎病毒所引起的肝臟疾病，具有高度傳染性，可在人體外存活至少七天，這段期間仍具有傳染力。主要傳染途徑包括母嬰垂直傳染（懷孕期間從帶原母親傳給胎兒、分娩過程中的接觸傳染），其次為血液接觸傳染（共用針頭或注射器具、接觸被汙染的醫療器材、輸用未經篩檢的血液製品、未經消毒的器具進行穿耳、紋身等）；另外為體液傳染（性行為接觸、開放性傷口的體液接觸、與感染者共用個人衛生用品，如牙刷、刮鬍刀）。

李斯凱表示，有時雖然驗出B型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）呈陽性，並不能直接判定肝臟受損程度。但大致可分為四類，分別是「不活動型帶原者」，這類病人的肝功能及腹部超音波檢查都呈現正常；「慢性肝炎病人」，患者GOT、GPT指數會異常且有起伏變化；「肝硬化病人」需要透過腹部超音波或肝穿刺確診；「肝癌病人」須透過血中胎兒蛋白檢驗及腹部超音波檢查來診斷。

李斯凱強調，B型肝炎帶原者應該定期進行追蹤檢查，透過早期發現、早期治療，才能預防嚴重併發症的發生，維護自身健康。

醫師提醒，避免與B肝感染者共用衛生用品，如牙刷，能降低感染風險。(圖／大千綜合醫...
醫師提醒，避免與B肝感染者共用衛生用品，如牙刷，能降低感染風險。(圖／大千綜合醫院提供)

腫瘤 併發症

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