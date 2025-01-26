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咽喉按摩…3方法助移除鼻胃管 重拾病患尊嚴

沈能元
醫師提醒，長者吞嚥困難主因為生理功能退化或疾病所致，放置鼻胃管是對重症或末期病人最痛苦的醫療處置；示意圖。(圖／123RF)
醫師提醒，長者吞嚥困難主因為生理功能退化或疾病所致，放置鼻胃管是對重症或末期病人最痛苦的醫療處置；示意圖。(圖／123RF)

台北市立聯合醫院松德院區副院長、吞嚥團隊召集人李雅玲說，長者吞嚥困難主因為生理功能退化或疾病所致，如肌少症、中風等，須經長期訓練才能脫離鼻胃管，對長照等照顧機構的鼻胃管住民是一大挑戰。

「鼻胃管」是一條由鼻孔進入，經過咽喉進到胃部的透明塑膠管，一般用於吞嚥困難時，為患者提供食物、飲水或藥物，但長期放置管路，口腔、喉嚨會不舒服，口腔清潔受限，無法享受吃東西的感受，且伴隨外觀管路的不自信，胃酸也隨著管路逆流，引起食道潰瘍等。

李雅玲說，團隊從三方面訓練患者脫離鼻胃管，一是健口操，二是按摩，這兩項都能增加咀嚼肌力；三是給予患者適合入口的食材和吃飯時的擺位等，家屬及照服員須很有耐心，但照顧機構鼻胃管住民多，照服員恐無法一一餵食，而留置鼻胃管的植物人又要移除管路轉至安寧照顧等，都會是大挑戰。

「放置鼻胃管是重症、末期病人，最痛苦、最不願意的醫療處置。」台灣衛福部長邱泰源說，放置鼻胃管有三大因素，一是患者口腔發炎吃不下，其次是未選擇合適食物，三是方便照顧者餵食，但如果口腔經妥善治療、選擇合適食物，搭配餵食，其實不需鼻胃管，「每位末期病人都掛著長長的鼻子，讓長者喪失尊嚴」。

中風 長照

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