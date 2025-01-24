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食道癌高危險10族群 她不菸酒也確診

江良誠
胸腔外科醫師科謝志明（左起）醫師許家榮主持癌細胞切除手術。（圖／台灣南投醫院提供）
胸腔外科醫師科謝志明（左起）醫師許家榮主持癌細胞切除手術。（圖／台灣南投醫院提供）

一名60歲陳姓婦人不菸不酒，去年10月內視鏡檢查，在食道發現2公分大的腫瘤，確診為食道鱗狀細胞癌第一期，她接受食道切除與重建手術，恢復順利，已出院並可開口進食。

陳姓女病患多年前曾有胃部血管瘤，經手術治療後每年定期回診追蹤。前年工作忙碌且沒有不適症狀而暫停接受檢查，沒想到竟罹患食道癌。

台灣南投醫院胸腔外科醫師謝志明說，食道癌難以被早期發現，而且因為食道只有三層構造，少了漿膜層，因此當食道發生病變，癌細胞易向外擴散。許多病患就醫時，往往已是中晚期，早期食道癌大多是靠定期檢查或意外發現揪出，陳姓病患就是如此，因癌細胞尚未侵犯到肌肉層也沒有淋巴轉移，透過手術治療，治癒機率相當高。

南投醫院大腸直腸外科醫師許家榮說，一般食道重建手術是將食道病灶切除後，將胃往上縫合銜接，替代食道功能。陳姓病患曾全胃切除，無法用胃來重建食道，因此選擇部分的大腸替代。

食道重建是大手術，此次手術歷時九個小時，先摘除腫瘤、切除胃，接著由外科許家榮醫師清除先前手術後沾粘、截取右側大腸並保留血管供應，往上拉至頸部進行吻合重建。手術後安排治療計畫，女病患傷口修復、復健皆順利。

許家榮提醒，食道癌的10大危險因子包含：吸菸飲酒、嚼檳榔、常吃醃製或煙燻食物、黃麴毒素、高溫食品、吞嚥功能疾病例如：食道賁門弛緩不能症、胃食道逆流、人類乳突病毒(HPV)感染、頭頸癌患者、過去曾接受過胃切除術患者等等。

高風險者可定期安排檢查，若有異常請至醫院接受內視鏡檢查。

癌細胞 腫瘤 高溫

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