眼科健檢結合AI技術 可自動診斷多種眼疾 及早揪出病灶

醫師提醒，利用高階檢查儀器全方位檢測、安全性高，可精準揪出眼疾病灶；示意圖。（圖／123RF）

現代人經常過度用眼，加上年紀增長，罹患眼疾的風險也隨之提升。眼科醫師朱智盟表示，不同年齡層常見的眼疾包括學童的近視、成年人容易出現的飛蚊症，以及老年族群常見白內障、青光眼和黃斑部病變等眼疾，黃斑部病變更是造成70歲以上年長者失明的主因之一。因此，定期接受眼科檢查，透過高階儀器進行眼科健檢，才能及早發現問題，守護清晰視力。

免散瞳新儀器解決困境

有些民眾會透過健康檢查發現身體疾病，定期做眼科健檢也同樣重要，然而，傳統散瞳檢查常造成患者不便，檢查前須先點散瞳劑，並等待瞳孔放大後才能進行檢查，且檢查後瞳孔恢復時間過長，也容易產生畏光、視力模糊等而無法開車或工作，不過現在有「免散瞳超廣角眼底照相機」可以解決這個問題。

朱智盟醫師指出，免散瞳超廣角眼底照相機利用雷射光學技術和多鏡頭設計，可拍攝到200度超廣角影像，快速定位飛蚊症、視網膜裂孔或剝離等問題，幾乎不遺漏視網膜周邊病灶，且無須點散瞳劑，不僅大幅減少檢查等候時間，更避免過往散瞳檢查的不便。

至於年長者常見的眼疾，以青光眼、黃斑部病變為例，朱智盟醫師表示，透過「高解析度眼科光學斷層掃描儀（OCT）」掃描眼球結構，則可以對視網膜和眼角膜的分層構造，以及眼前房等部位進行全方位檢查。該技術能準確測量黃斑部厚度，快速捕捉高達每秒13萬條、最高25萬條的影像數據，幫助醫師精細診斷，無需更換鏡頭即可完成多功能檢查，確認是否有青光眼、黃斑部病變及病灶相關位置等。

此外，朱智盟醫師說明，傳統糖尿病視網膜病變檢查需注射顯影劑，存在過敏甚至有致命風險，「血流成像儀（OCTA）」眼科檢查儀器，採用非侵入性技術，可清晰顯示視網膜每一層、是否有新生血管，有助於黃斑部病變的雷射治療，還可用於評估黃斑部病變治療前後對比狀態。

成年人至少每年檢查1次

免散瞳超廣角眼底照相機利用雷射光學技術和多鏡頭設計，可拍攝到200度超廣角影像，快速定位飛蚊症、視網膜裂孔或剝離等問題，且無須點散瞳劑。（圖／朱智盟醫師提供）

現代眼科健檢已進一步結合AI 技術，可自動診斷多種眼疾，包括黃斑部病變、青光眼及視網膜疾病等。朱智盟醫師提醒，透過影像診斷，患者能清楚了解自身眼睛狀況，並根據需要進行進一步治療。

朱智盟醫師建議，3歲以上兒童便可開始定期接受視力檢查，及早發現斜視或弱勢問題，以免錯過黃金治療期，而成年人應至少每年進行1次眼科精密健檢，至於高度近視、年長者則建議每3到6個月檢查1次，以掌握眼睛健康狀況。

（NOW健康，https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=65557）