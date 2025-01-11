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情侶上床後生殖器冒異味 醫揪半年前1舉動惹禍

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

一對情侶，兩人在未採取保護措施的情況下發生親密行為後，男方出現小便灼熱感，女方則發現生殖器有異味及分泌物增多。經詳細病史詢問，男方透露半年前曾與一名陌生網友發生無防護的親密關係。經檢測，確認兩人皆感染了披衣菌。

「披衣菌」最常見性傳染病之一 分泌物異味增多、小便灼熱及頻尿

台灣台中榮總感染科黃薇諼醫師指出，披衣菌是臨床上最常見的性傳染病之一，常見症狀包括生殖器分泌物增多、有異味，小便灼熱，下腹疼痛，頻尿以及性交疼痛等。然而，超過50%的患者無明顯症狀或僅有輕微不適，導致感染難以及時察覺。

感染恐增不孕風險 「核酸擴增檢測」具高敏感性

黃薇諼說，披衣菌感染不會自癒，且可能嚴重影響生育能力。根據丹麥一項涵蓋50萬名女性的研究發現，曾感染披衣菌的女性，相較於從未感染者，罹患骨盆腔發炎、子宮外孕及輸卵管不孕的風險增加了30%。根據2023系統性文獻回顧與統合分析，不孕男性的精子和精液樣本中披衣菌感染率較高，且感染披衣菌的男性發生不孕的可能性是非感染者的2.28倍。

確認披衣菌感染需藉助核酸擴增檢測（Nucleic Acid Amplification Tests, NAATs），這是一種高度敏感的檢測方法，能檢測生殖道分泌物或尿液中的披衣菌與淋病雙球菌。自2021年起，台中榮總引進此檢測技術，截至2024年9月共檢測2062位病人，陽性率約11%，其中6成為披衣菌感染，4成為淋病感染。最常見的症狀為尿道炎與下腹痛，但由於症狀輕微，常被患者忽視。實際上，披衣菌感染的女性可能更多，因為無症狀患者往往未及時就醫。

不安全性行為增風險 預防可使用保險套、水性潤滑液

黃薇諼指出，無症狀的披衣菌感染大多因性伴侶出現症狀或曾有不安全性行為後擔心罹病，主動前來檢測才發現。還有一些病患反覆出現類似尿道感染的症狀，初期服用抗生素後有所改善，但症狀仍持續復發，最終前往大型醫院檢查才確診。未能及時發現並積極治療的患者，可能成為無症狀帶原者，透過性行為將疾病傳染給他人。

鑑於性傳染病的高發率及共同感染風險，疾病管制署也呼籲民眾採取有效預防措施，包括全程正確使用保險套並搭配水性潤滑液。對於有不安全性行為者，建議定期篩檢，及早就醫治療，以保護自己和伴侶的健康。

【本文授權轉載自健康醫療網

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