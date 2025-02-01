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側睡聽到心跳聲？搏動性耳鳴 可能是腦部血管病變

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醫師表示，一直聽到心跳聲，可能是「搏動性耳鳴」。(本報資料照片)
醫師表示，一直聽到心跳聲，可能是「搏動性耳鳴」。(本報資料照片)

你有試過側躺睡覺，當耳朵貼在枕頭上時，感受到耳朵類似砰砰砰的心跳聲？不止側躺，有時站著也會聽到。為什麼耳朵會有砰砰砰聲音？這是怎麼回事，正常嗎？醫師警示，搏動性耳鳴少數可能有嚴重血管問題，須嚴防免後續腦血管病變，發生腦中風的可能。

根據「Mail Online」報導引述美國外科醫師Anthony Youn博士在TikTok上的一段影片中解釋，一直聽到心跳聲，可能是「搏動性耳鳴」（Pulsatile Tinnitus，又稱脈動性耳鳴），大約10%的耳鳴患者會感受到這樣的情況。他強調，這種情況通常是良性的，但也有少部分較令人擔憂，可能是頭部或頸部腫瘤的警訊，這些腫瘤導致異常血管發展。

頸動脈是心臟的主要血管之一。它位於頸部兩側，經過耳朵內側，負責向頭部、臉部和頸部供應血液。側躺時，頸動脈就靠在枕頭上，而你會聽到聲音這可能由於你的血液流動很快，比一般緩慢的血液流動產生更多的噪音，可能是由高血壓、血管異常纏結導致動脈和靜脈之間的連接出現問題；劇烈運動或懷孕時，也可能會出現血流量增加；而甲狀腺過度活躍（稱為甲狀腺功能亢進或甲狀腺毒症），甚至攝入過多咖啡因，也都可能發生這種情況。

台灣義大癌治療醫院耳鼻喉科兼任主治醫師陳建志指出，搏動性耳鳴可能是腦部血管病變，例如顱內動靜脈畸形、動脈狹窄、動靜脈瘻管、動脈瘤等所引起，或是海綿靜脈竇發生栓塞所導致。但只有少數患者會有危險性耳鳴的發現，絕大多數人是安全的。

而少數人偶爾也會有耳鳴狀況，但卻沒有感覺到耳朵的心跳聲。普通的耳鳴跟搏動性耳鳴有一樣嗎？根據台灣「醫師聯盟．健康筆記」耳鼻喉科主治醫師胡皓淳的解釋了二者的差異。

●搏動性耳鳴：指耳鳴的聲音和脈搏或心臟的跳動同步，是有節律性的耳鳴。最明顯的特點就是感覺脈搏在耳邊跳動。可能有嚴重血管問題。

●非搏動性耳鳴（普通耳鳴）：是持續性、無節律的嗡嗡聲或蟬鳴聲。多與跟聽力受損或壓力有關。

那如何確定自己的情況是安全的，還是少數的危險患者？如果你的情況頻繁，並感覺不太舒服，最好還是要就醫檢查。陳建志指出，醫師會安排聽力檢查、中耳分析、X光、超音波、腦波、電腦斷層或核磁共振，甚至是血管造影，以排除「危險性耳鳴」。如果確認是安全的耳鳴，則會給予乙型受器調節劑控制血管搏動，安排物理治療鬆弛頸椎關節及肌肉，配戴助聽器加強聽力，建議充足睡眠、適度運動，以減輕症狀。

台大醫院神經部暨腦中風中心主治醫師蔡力凱提醒，有耳鳴困擾者應嘗試同時檢測脈搏，以辨別耳鳴的節律是否和脈搏同步，若為搏動性耳鳴治療方向也不同，以避免後續腦中風發生的可能性。

醫師示警，搏動性耳鳴可能是腦部血管病變；示意圖。(圖／123RF)
醫師示警，搏動性耳鳴可能是腦部血管病變；示意圖。(圖／123RF)

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