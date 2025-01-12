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教師視力檢查讀不出字母 就醫發現長腦瘤「已共伴多年」

編譯潘勛／即時報導
女教師視力檢查時出現問題，就醫才知道腦中長了腫瘤。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ksenia Chernaya）
女教師視力檢查時出現問題，就醫才知道腦中長了腫瘤。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ksenia Chernaya）

英國一名45歲女教師潔瑪‧希利耶(Gemma Hillier)去眼鏡行做視力測驗，發現要讀出眼前字母很費力，驗光師幫她安排眼科診所，後來輾轉診治，判定得了腦瘤，最後在牛津的「約翰雷德克里夫醫院」(John Radcliffe Hospital)開顱，移除九成的腦瘤。

紐約郵報(NY Post)報導，潔瑪的父親羅德2018年2月診出罹患膠質母細胞瘤(glioblastoma)，同年7月去世。2023年9月，潔瑪到當地眼鏡行做標準視力測試，要讀出眼前字母竟有困難。

驗光師做完進一步測試後，幫她轉去看眼科診所，診所為她做電腦斷層掃描，發現她疑似長了腦瘤，之後她在醫院進行開顱手術，醫生們為她切除了九成的腦瘤，手術很成功。

潔瑪在北安普頓(Northampton)當老師，她現在定期接受檢查，追蹤她得的二級腦膜瘤(meningioma)有無增長。如果有，後續就得接受放射線治療。

醫生說潔瑪的腦瘤可能存在多年了，她爸爸長腦瘤時可能她也長了，潔瑪回憶從父親罹病以來，「這6年讓我的人生天翻地覆，但我還算幸運，可以與腦瘤共同活下來。」

「布萊恩腫瘤慈善會」(Brain Tumour Charity)指出，腦膜瘤相當見，在所有能診斷出來的腦腫瘤當中占27%。罹患後的症狀有頭痛、視力生變、喪失聽力等。治療要看腦瘤等級與發展，包含手術、放射線治療等。

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