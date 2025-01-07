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七旬男感到腹脹不適 竟是主動脈出問題醫師開兩刀救命

記者王思慧／花蓮即時報導
門諾醫院心臟血管外科主任黃振銘（左）提醒，如果病人有心血管相關的危險因素，並找不到明確位置的胸痛、背痛或從前胸痛到後背等症狀，一定要盡快就醫檢查。（門諾醫院提供）
門諾醫院心臟血管外科主任黃振銘（左）提醒，如果病人有心血管相關的危險因素，並找不到明確位置的胸痛、背痛或從前胸痛到後背等症狀，一定要盡快就醫檢查。（門諾醫院提供）

花蓮75歲吳姓男子飯後感到腹脹不舒服，到門諾醫院照胃鏡卻找不到原因，全身電腦斷層檢查意外發現主動脈弓出現潰瘍、冠狀動脈狹窄的狀況，需要開刀放支架，沒想到住院期間吳男突然心肌梗塞緊急手術，等醫師1周內2度開刀，從鬼門關前救回一命。

菸齡超過30年的吳姓男子說，身體沒大病，心跳、血壓數值都比同齡人漂亮；但近半年來總在吃飽後腹脹疼痛，反覆吃藥，症狀時好時壞，到醫院檢查只有輕微胃發炎，連潰瘍都沒有，沒想到是主動脈及冠狀動脈出問題。

門諾醫院心臟血管外科主任黃振銘以「微創挖洞式人工血管主動脈支架合併分支支架置放」，處理主動脈弓上的潰瘍，也保留左鎖骨下動脈的血流，手術成功。

但吳男2天術後突發急性心肌梗塞，檢查發現心臟3條冠狀動脈都嚴重狹窄，醫師利用氣球擴張放置，暫時增加冠狀動脈的血流，但評估3條冠狀動脈都有狹窄的狀況，需接受繞道手術。

黃振銘表示，決定先以心臟不停方式執行繞道，爭取減少心臟缺氧的時間，因患者心臟的血管循環都很差，挪動位置多一點，冠狀動脈受擠壓血流不通，心臟就不跳了。只好請助手扶著心臟縫合血管，在心臟不斷晃動下縫合，手術難度超高，最後縫上暫時性節律器，心跳、血壓才恢復穩定。

黃振銘提醒，上腹痛、胸痛、腹脹或胸悶，很難區分病因，尤其心臟和主動脈的問題，死亡風險特別高，如果病人有心血管相關的危險因素，並找不到明確位置的胸痛、背痛或從前胸痛到後背、呼吸喘、冒冷汗、運動時愈來愈不舒服等症狀，一定要盡快就醫檢查。

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