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流感發燒、咳嗽、頭痛…併發心肌炎 慎防引起心臟衰竭

廖靜清
醫師提醒，流感的發燒、咳嗽、頭痛、肌肉痛、疲倦、流鼻涕等症狀，比一般感冒更嚴重，尤其流感併發心肌炎更需要特別留意，；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，流感的發燒、咳嗽、頭痛、肌肉痛、疲倦、流鼻涕等症狀，比一般感冒更嚴重，尤其流感併發心肌炎更需要特別留意，；示意圖。（圖／123RF）

比起一般感冒，流感的發燒、咳嗽、頭痛、肌肉痛、疲倦、流鼻涕、喉嚨痛等症狀更嚴重，且傳染力更強。台北國泰醫院心血管中心主治醫師黃晨祐表示，多數人可在一周內康復，但有些人感染後可能引起肺炎、神經症狀、心肌炎等嚴重併發症，應慎防。

黃晨祐指出，老年人、嬰幼兒、孕婦、慢性病患者、免疫功能不全者、肥胖者（BMI≧30）等，屬於併發症高危險族群，尤其流感併發心肌炎需要特別留意，恐引發心臟衰竭。心肌炎是一種心臟肌肉細胞發炎的病症，會讓心臟收縮功能下降，也可能發生心律不整，嚴重時會造成休克、動脈血栓，進而引發中風、心臟驟停等。

黃晨祐以診間個案為例，一名55歲有糖尿病及肥胖的男性，流感才剛痊癒不久，白天在公司突發胸悶、心悸後暈倒叫不醒，緊急送醫後，診斷是「急性心肌炎合併休克」。他強調，有心血管疾病的人，罹患流感可能會直接影響心臟功能，因此預防流感重症併發心肌炎最好的方式，就是接種疫苗。

目前心肌炎治療以支持性治療為主，密切觀察心臟各項功能變化，讓已發炎心肌細胞逐步恢復。但臨床上發生猛爆性心肌炎時，可能暫時需要注射強心劑、抗心律不整藥物、心臟暫時節律器，甚至是體外循環維生系統（葉克膜）支持。

預防勝於治療，黃晨祐提醒，日常要做好手部清潔、注意呼吸道衛生及咳嗽禮節，還要接種流感疫苗。心肌炎初期症狀不易察覺，他指出，民眾若有上呼吸道或腸胃道病毒感染痊癒後，後續又發生胸悶、呼吸困難、頭暈、心悸等症狀，應盡速就醫，排除併發心肌炎的可能。

流感疫苗 併發症 中風

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