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6旬男腰痠痛到無法抱孫 竟是腎臟藏12公分大囊腫

記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院泌尿外科醫師蔡易辰表示，腎囊腫主要是指腎臟內含積液的薄壁袋狀組織或水泡，發生時大部分沒有症狀，多半是其他健康檢查時意外發現，而單純的腎囊腫在亞洲人發生率不低，約有7.2%至10.5%，男性出現腎囊腫的機率又比女性高，民眾若腰部長時間疼痛又找不到原因，就需多加注意。（記者萬于甄／攝影）
奇美醫院泌尿外科醫師蔡易辰表示，腎囊腫主要是指腎臟內含積液的薄壁袋狀組織或水泡，發生時大部分沒有症狀，多半是其他健康檢查時意外發現，而單純的腎囊腫在亞洲人發生率不低，約有7.2%至10.5%，男性出現腎囊腫的機率又比女性高，民眾若腰部長時間疼痛又找不到原因，就需多加注意。（記者萬于甄／攝影）

台南一名62歲吳姓男子原本每天都會含飴弄孫、享受天倫之樂，孰料，其右側腰部近期時常痠痛，持續3周都沒有改善，吳男先到診所就醫，透過超音波檢查，在腎臟附近發現不對勁，趕緊轉診到奇美醫院，經電腦斷層檢查後，原來竟是一顆直徑達12公分的腎囊腫在作祟。

奇美醫院泌尿外科醫師蔡易辰表示，腎囊腫主要是指腎臟內含積液的薄壁袋狀組織或水泡，發生時大部分沒有症狀，多半是其他健康檢查時意外發現，而單純的腎囊腫在亞洲人發生率不低，約有7.2%至10.5%，男性出現腎囊腫的機率又比女性高。

他提到，腎囊腫除了隨著年齡增長，發生率會增加外，也有可能是受遺傳基因影響，因此目前無法預防，而單純的腎囊腫通常是良性病灶，但因囊腫內主要是細胞液等積液，若囊腫不慎破裂恐造成後腹腔感染，不可不慎。

62歲吳男因右側腰痠、腰痛持續3周，就醫時才發現右側腎臟竟藏了一顆直徑達12公分的腎盂旁囊腫，囊腫已相當龐大，且隨時有破裂可能，好在是良性病灶，在醫師建議下，吳男接受自然孔道無創腎內手術，術後2天即可出院，腰痛症狀大幅改善，吳男如今開心抱孫，也不會感到不適。

蔡易辰說明，傳統處理腎囊腫方式包含細針抽吸及腹腔鏡手術，前者低侵入性但易復發，後者風險較高，且須有3個1公分的腹腔鏡傷口，而自然孔道無創腎內手術則是透過軟式輸尿管鏡，搭配高瓦數鐳射治療，手術時間短、術後疼痛低、住院天數少，病人恢復快且不易復發。

蔡易辰也說，無創腎內軟式輸尿管鏡可處理腎臟囊腫、腫瘤、結石等，但皆有其適應症，且現行部分衛材健保並無給付，須審慎與泌尿專科醫師討論及評估，建議民眾在自身疾病及身體狀態考量下，選擇最適合自己的最佳治療方法。

台南一名62歲吳姓男子因右側腰痛持續3周都沒有改善，就醫檢查才發現竟是一顆直徑達...
台南一名62歲吳姓男子因右側腰痛持續3周都沒有改善，就醫檢查才發現竟是一顆直徑達12公分的腎囊腫在作祟。（奇美醫院提供）
腎囊腫主要是指腎臟內含積液的薄壁袋狀組織或水泡，發生時大部分沒有症狀，然而當囊腫...
腎囊腫主要是指腎臟內含積液的薄壁袋狀組織或水泡，發生時大部分沒有症狀，然而當囊腫壓迫到其他器官或肌肉時，常被誤以為是腰痛、肌肉酸痛等，因此腎囊腫多半是其他健康檢查時意外發現。圖為腰痛示意圖，非新聞案例。（記者萬于甄／攝影）

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