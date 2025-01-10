失智症新療法 清除「類澱粉蛋白」助延緩症狀

醫師提醒，預防失智症最佳策略，不是在等生病之後才開始治療，而是在還沒有生病的時候就進行預防；示意圖。（圖／123RF）

現代生活中，許多人發現自己經常忘東忘西，不禁擔心自己是否罹患失智症。其實，隨著年齡增長，記憶力逐漸減退是正常的老化現象。然而，失智症不僅影響短期記憶，還會導致語言、空間感、計算能力、注意力及抽象思考能力的退化，甚至可能改變個性，出現幻覺或妄想等症狀。這些都是因為腦部病變引起腦功能下降所致。

失智症成因 分為三大類

台北市立聯合醫院陽明院區神經內科醫師周友芳表示，失智症有三大成因，可分為退化性失智症、血管性失智症和可逆性失智症。退化性失智症是因異常蛋白長期沉積引起腦部病變，例如阿茲海默症 和巴金森氏症失智症。血管性失智症是因腦血管梗塞或出血造成腦部損傷，逐漸引起認知功能下降，例如腦中風 。可逆性失智症則由感染、內分泌異常或營養不足引起，若及時治療，有可能逆轉病情，例如神經性梅毒、愛滋病、甲狀腺功能低下、缺乏維生素B12或葉酸、水腦等。

加州大學 教授提出的ReCODE療程，逆轉知能退化（reversal of cognitive decline），透過調整生活方式及針對致病因子的個性化治療，在失智症初期逆轉病程的效果顯著。研究顯示，輕度患者（MoCA量表得分≥19）受益最大，而重度患者的認知功能改善有限，但生化指標仍可能改善。

新療法缺點 副作用嚴重

周友芳說，中、重度阿茲海默症，除使用乙醯膽鹼酶抑制劑外，可用麩氨酸N-methyl-D-aspartate（NMDA）受體拮抗劑，包括memantine，能保護腦細胞，避免因神經傳導物質（glutamate）過度活躍產生的毒性，使得腦細胞的受損或死亡。以上藥物，能夠改善阿茲海默症的症狀，但隨著腦神經元的持續凋零，終究失效。

目前阿茲海默症的治療出現了新曙光，可以針對類澱粉蛋白加以清除，延緩失智病程。但嚴重的副作用如腦水腫和腦出血，以及昂貴的費用，尚待科學家及醫界繼續努力。

飲食+運動 預防勝治療

預防失智症最佳策略，不是在等生病之後才開始治療，而是在還沒有生病的時候就進行預防。生活中以地中海飲食均飲食、規律運動，時時關注自身和家人的健康，保持學習讓腦部在老化過程中依然充滿活力。周友芳提醒，失智症初期徵兆至關重要，例如記憶力異常下降、判斷力變差或情緒劇烈改變，應至神經內科門診就診，及早治療。（本文由「健康醫療網」提供）