我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓堵車費1月5日開徵 付費方式分2種

川普在社群平台貼文籲「開放」北海、擺脫風力發電機

二代達文西手臂 極致微創傷口藏肚臍

記者李定宇／新北即時報導
院長邱冠明表示，微創手術是亞東醫院重要的核心專長之一，更陸續引進尖端輔助技術，讓手術過程更精準安全。（亞東醫院提供）
院長邱冠明表示，微創手術是亞東醫院重要的核心專長之一，更陸續引進尖端輔助技術，讓手術過程更精準安全。（亞東醫院提供）

為加速手術患者的康復並提升微創手術服務品質，台灣新北板橋亞東醫院引進新一代達文西Xi手術系統，副院長林子玉表示，達文西Xi系統具備高解析度、10倍放大的3D立體影像，並搭載螢光攝影，特別適用於癌症手術中的淋巴結廓清及肝膽胰手術，支援極致微創的單孔手術，將傷口隱藏於肚臍，減少手術對外觀影響。

亞東醫院自2009年起，引進達文西機械手臂系統，透過僅需3至6個約1公分的小切口完成手術，減輕術後疼痛、降低感染風險並加速恢復。健保局自2024年9月1日起正式納入65項機械手臂手術費用的給付範圍，促進醫療政策與技術的進步。

亞東醫院表示，隨著前一代Si系統因耗材停產逐步退役，引進Xi系統並實現雙機並行，提供患者更多手術選擇。

外科醫師許志豪指出，達文西Xi系統廣泛應用於各類手術，有效減少呼吸時的疼痛問題，提升術後舒適度。創傷科醫師張堯任發展出達文西單孔膽囊切除手術，將疤痕隱藏於肚臍處。相比傳統微創手術，在平均住院天數、術後疼痛及美觀性上均展現更優秀的表現。

心臟外科醫師黃日新說，傳統心臟手術需正中胸骨切開，而達文西手臂僅需在左胸部開極小的傷口，即可完成內乳動脈擷取及繞道手術。婦產部醫師莊乙真說，達文西系統可清晰辨識輸尿管和子宮動脈的路徑，安全地分離並切割子宮及周圍重要器官，顯著降低術後併發症的風險。

副院長林子玉說，微創手術適用範圍廣泛，相關需求病友應主動與醫師討論病況，評估自身是否適合接受微創手術，以獲得最佳治療效果。亞東醫院微創手術團隊持續精益求精，致力提供卓越的醫療服務。

現場不分科住院醫師體驗達文西機械手臂系統，了解二代系統高精準度與靈活性。（亞東醫...
現場不分科住院醫師體驗達文西機械手臂系統，了解二代系統高精準度與靈活性。（亞東醫院提供）

癌症 健保 併發症

上一則

40歲婦血尿下腹痠痛又月事不順 確診罹患少見胡桃鉗症候群

延伸閱讀

高度近視+飛蚊、閃光、黑影 50歲查出視網膜剝離

高度近視+飛蚊、閃光、黑影 50歲查出視網膜剝離
減重飲控、吃藥都不見效？ 婦「1治療方式」助達理想身材

減重飲控、吃藥都不見效？ 婦「1治療方式」助達理想身材
微創手術比較好？醫指因人而異 5旬男換瓣膜5天就出院

微創手術比較好？醫指因人而異 5旬男換瓣膜5天就出院
日本眾議員高市早苗罹慢性鼻竇炎 接受全身麻醉手術

日本眾議員高市早苗罹慢性鼻竇炎 接受全身麻醉手術

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

恐致癌 營養師呼籲「5種」食物別放冰箱冷藏

2024-12-20 18:51
柑橘類常被認為是涼性食物，不少人會認為生病應該避免，小兒科醫師李尚謙發文說真相。示意圖。（取材自pexels.com@Dmitry Demidov）

感冒吃柑橘「太涼」？醫揭真相 再推5食物能促進免疫力

2024-12-26 19:56
醫師提醒，喝豆漿有調節血脂和控制血糖等好處，但腸胃不好、腎功能不好的人都要少喝。；示意圖。（圖／123RF）

喝豆漿好處多 除了腸胃差 這3種人也要少喝

2024-12-30 01:05
醫師發文介紹何為「腦腐化」，並分享避免腦腐化的5種方式。示意圖。（取材自pexels.com@Polina Tankilevitch）

一惡習恐致「腦腐化」記性變差 醫師教5招動腦保健

2024-12-27 19:57
寒流來襲氣溫劇烈變化，室內外都要注意保暖，避免引發心血管疾病急性發作。（本報資料照片）

冷氣團接連報到 譚敦慈強烈建議洗澡前這動作不可少

2025-01-02 05:22
政治漫畫家「魚夫」林奎佑，2024年12月30日肝癌過世，享壽65歲。（本報資料照片）

魚夫肝癌病逝 醫師：明顯症狀多已晚期、這1族群最危險

2025-01-01 04:31

超人氣

更多 >
遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國

遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國
2025年「星座+血型」運勢排行榜 這組合將迎來榮耀時刻

2025年「星座+血型」運勢排行榜 這組合將迎來榮耀時刻
華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜

華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜
非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段

非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段
理財顧問：百萬富翁客戶都有4個習慣

理財顧問：百萬富翁客戶都有4個習慣