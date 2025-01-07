天冷風險增…血液循環不良 恐致心肌梗塞

醫師提醒，心肌梗塞年輕化與肥胖、不運動有關，高風險族群尤其當心，胸悶、冒冷汗等都可能是心肌梗塞的前兆；示意圖。（圖／123RF）

冬天溫度降低，早晚或室內外溫差過大，容易引起血管收縮、血壓飆升，導致有心血管問題等慢性疾病的患者，提高心肌梗塞的發生率。醫師表示，若要追溯源頭，心肌梗塞的原因與血液循環不良大有關係。

台北晨昕診所院長李泳姿表示，心臟所需的氧氣與血流主要靠三條冠狀動脈供給。溫度驟降導致血管收縮，通往心臟的血流就會變少，此外，周邊血管也會收縮，引起全身血壓上升，血液黏稠度增加。如果患者本身有三高 （高血壓、高血糖和高血脂）病史，年紀大、合併血管粥狀硬化，會使得血管變狹窄，冠狀動脈可能會突然阻塞、血流中斷就會導致心肌缺氧受損或壞死，心臟功能減低，視阻塞的位置和範圍，甚至有猝死 的可能。

以台灣為例，心臟血管疾病名列10大死因第2位，不容小覷，有些人平常雖沒有症狀，仍可能因心肌梗塞引發心律不整，猝死機率高；還有的人可能出現「心絞痛」，這表示供應心臟血流的冠狀動脈狹窄或痙攣，導致循環不足，引發心臟缺氧所造成胸部不適症狀。輕微心絞痛臥床休息可稍微緩解，但心絞痛其實潛藏心肌梗塞的風險，建議盡快就醫進一步詳細檢查，若有必要，須進行心導管掌握冠狀動脈阻塞的嚴重程度，視情況進行侵入性的治療如置放冠狀動脈支架。

李泳姿說明，舉凡有家族病史、三高、抽菸以及年長老化等因素，冠狀動脈粥狀硬化的機率愈高，此外，現代人肥胖、常久坐不運動，平時攝取過多精緻食物與不好的脂肪，都是造成心肌梗塞發作的潛藏因子，同時也是罹患心肌梗塞年輕化的原因之一。

胸悶、冒冷汗 心肌梗塞前兆

一般來說，心肌梗塞發作的前兆，多會出現胸悶，像是胸口被石頭壓住的悶痛感，嚴重甚至出現呼吸困難、冒冷汗等，休息也無法改善。有些疼痛感不僅在胸前，可能延伸到背後、肩膀或下巴，或可能是胃痛表現，有時疼痛症狀非典型時，必須特別提高警覺。

如果過去曾有過心肌梗塞病史，醫師會開立一些備用的舌下硝化甘油，可以在症狀出現時急救用，能幫助短暫擴張冠狀動脈血管，改善心臟肌肉血流，但如果疼痛持續未緩解，必須緊急就醫診治。

若是遇上身旁有人持續性胸口疼痛、甚至出現意識不清倒地，要趕緊呼救，李泳姿補充說明，有醫學研究顯示，對於急性心肌梗塞患者，從急診門口到進行心導管的時間，應控制在90分鐘為佳，因此愈快送醫救治預後愈好。

銀杏葉萃取物 改善血液循環

天冷溫差大，許多民眾會擔心突發心肌梗塞希望提前防範前來諮詢，台灣國民藥局 藥師陳威仁表示，市面上改善血液循環產品眾多，例如銀杏葉萃取物，可以改善血氧、促進血液循環；納豆、紅麴等也具有改善心血管，幫助血液循環的作用。

市售改善血液循環的保健藥品多元，陳威仁指出，臨床證實銀杏葉萃取物成分，能幫助血管擴張，提供充足血氧，促進血液循環、增加血液流動，加上偕同作用如可增加腦部血管擴張，有助延緩記憶力衰退。末梢血液循環一旦暢通，能有效改善全身血液循環，進而緩解身體各種不適症狀。

陳威仁在藥局遇過好幾位70、80歲女性，表述自己手麻腳麻，常常感覺肢體末端不靈敏，這屬於血液循環不良的症狀，經建議服用主要成分為銀杏葉萃取物的循利寧兩、三個月後，手麻腳麻的體感獲得改善，手腳也變得比較好使喚，目前持續服用，希望達到更好的復原程度。

由於銀杏葉萃取物有促進血液循環的作用，如果民眾正在服用醫師開立的抗凝血劑等促進血流藥物，應先諮詢醫師或藥師是否適合服用，避免藥物產生交互作用，以保障用藥安全。

定期量測血壓 應採722法則

李泳姿提醒，冬天應注意全身保暖，降低溫差引起體感不適，三高患者須定期服藥，尤其長者血管彈性較差，血壓在冬天波動較大，可遵循「722」法則定期量測血壓，「7」連續7天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量1次、「2」每次量兩遍，做好血壓管理。

此外，許多年輕人BMI值超標、過胖，代謝症候群上身，甚至已有糖尿病前期跡象，建議務必控制飲食勿大吃大喝、調整生活習慣並規律運動，降低心臟血管疾病風險。

陳威仁建議，現代人多外食，應盡量選擇原型食物，少吃加工食品，以免無形中增加心血管及身體負擔，適度運動促進血液循環，再者，平常也可適當補充促進血循的保健藥品，有備無患。

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