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微創手術比較好？醫指因人而異 5旬男換瓣膜5天就出院

記者李青縈
醫師提醒，微創手術不一定適合每一個人，每個患者依狀況不同，可能傳統手術更適合；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，微創手術不一定適合每一個人，每個患者依狀況不同，可能傳統手術更適合；示意圖。（圖／123RF）

微創手術應用愈來愈多，用達文西輔助微創手術，讓傷口小、破壞組織少。台灣台北榮總心臟血管外科醫師郭姿廷表示，不少需要主動脈瓣膜置換的病人都會問，自己的狀況是否可以做微創手術。但到底什麼是微創手術？真的適合每一個人嗎？每個患者狀況不同，為避免多次手術，可能傳統手術更適合也不一定。

他說，主動脈瓣膜置換手術，包含傳統正中胸骨切開術，或是不同種的微創術式，包括上半胸骨切開術、右前胸胸廓切開術、右側肋間胸廓切開直視手術、右側肋間胸廓切開內視鏡微創手術、完全不須開胸及心臟停跳的經導管主動脈瓣膜置換手術。

郭姿廷表示，如果只考慮傷口大小，經導管主動脈瓣膜置換手術幾乎是主動脈瓣膜置換手術的首選。但是瓣膜置換手術，要考量的還包含瓣膜材質的選擇、病人年紀及共病症、主動脈瓣膜是三瓣或二瓣、主動脈環的大小、鈣化的嚴重度、有沒有合併升主動脈擴大或冠狀動脈疾病等；以及是否要同時進行例如主動脈環擴大、主動脈置換、繞道手術等術式。

郭姿廷說，生物性瓣膜會隨著時間退化，恐讓心臟瓣膜會出問題，為避免二次手術，有時候傳統手術因為一次解決多個問題，反而會是更好的選擇，因此手術考量上必須為每一個人做量身訂製的生涯規畫，才能避免多次手術造成的負擔和風險。

郭姿廷舉例，一名50歲許先生因重度主動脈瓣膜閉鎖不全，有胸口悶等症狀，選用金屬瓣膜，由右側肋間做內視鏡微創主動脈瓣膜置換手術。個案術後恢復迅速，第5天即可出院回家並進行輕度的活動。

而高齡75歲的宋先生，除了洗腎外還有糖尿病、冠狀動脈疾病、間質性肺病等共病症，為重度主動脈瓣膜狹窄，而且心臟收縮功能只有一般的人3分之1；郭姿廷說，因評估傳統手術風險太高，採經導管主動脈瓣膜置換手術，術後寫血壓慢慢改善。

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