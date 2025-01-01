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顯微鏡輔助 提高牙周病治療成功率

記者李成蔭
台北慈濟醫院牙科部主治醫師黃耀民顯微鏡根管治療示意照。（圖／台北慈濟醫院提供）
台北慈濟醫院牙科部主治醫師黃耀民顯微鏡根管治療示意照。（圖／台北慈濟醫院提供）

一名74歲陳先生多年前曾受根管治療卻在近期長膿包，趕緊轉診到大醫院，台灣台北慈濟醫院牙科部主治醫師黃耀民表示，過去根管治療只能靠手感及經驗，如今有顯微鏡輔助治療，充分照明及放大30倍，也提高牙髓及牙周病治療成功率；陳先生治療半年後無不適，發炎消失也再未見膿包。

陳先生左下顎第一大臼齒處曾接受根管治療，去年年中因為該處長了膿包，出現不適感，在坊間診所拆除舊牙套後轉診至北慈，希望不拔牙就能治癒膿包，經X光及臨床檢查發現膿包位在大臼齒頰側靠後方，且牙根底部有黑影顯示發炎，左側根管內亦留存上次根管治療的分離器械。

黃耀民在顯微鏡視野下，利用超音波器械將根管內原有的馬來膠針封填物及分離器械移除，並徹底清潔根管系統，最後做緊密的封填。半年後回診，陳先生牙根尖的發炎狀況已經消失，膿包也未再出現，便返回原診所重做牙套。

黃耀民指出，牙齒最內處有神經血管等牙髓組織，具有傳遞牙齒感覺的功能，一旦蛀牙、外傷、磨牙等造成牙斷、牙裂或嚴重牙周病，可能會導致牙髓受到病菌感染發炎，且無法復原而壞死。若又無妥善的根管治療，就可能出現牙齒疼痛無法咀嚼碰觸、牙床腫脹、牙根周圍骨質流失，甚至引發蜂窩性組織炎、骨髓炎等嚴重感染。

黃耀民提到，根管治療是為增加保留牙齒的機會，但因為操作範圍狹小，且根管型態複雜多變，過去只能倚靠醫師臨床經驗及手感治療，容易有清創程度不足而治療效果不佳，如今有顯微鏡輔助治療，可提供充分的照明及最大25至30的放大倍率，讓醫師更能看清楚根管系統，再搭配超音波器械，以最少破壞齒質的方式，做最大程度的清潔。一般傳統根管治療成功率約7至8成，而顯微鏡輔助根管治療成功率可高達9成。

在顯微鏡的輔助下根管治療，完整清潔牙根（左）並緊密封填（右）。（圖／台北慈濟醫院...
在顯微鏡的輔助下根管治療，完整清潔牙根（左）並緊密封填（右）。（圖／台北慈濟醫院提供）
X光片檢查發現牙根右側有發炎情形（左）；移除舊的填充物後更發現有遺留的分離器械。...
X光片檢查發現牙根右側有發炎情形（左）；移除舊的填充物後更發現有遺留的分離器械。（圖／台北慈濟醫院提供）

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