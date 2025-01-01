手腳長期又冰又痛 恐患隱疾應急救醫

腳冰涼可透過泡熱水改善，但如果突然整隻腳劇烈疼痛、麻木和寒冷，而且症狀持續，應盡快去就診；示意圖。（圖／123RF）

天氣一變冷，許多人手腳也跟著變得冰冷，整個冬天都持續這種情況。這大多數時候屬於正常現象，但當遇到某些情況可能暗示已身患某些隱藏疾病，必須求助醫療專業。

美國哥倫比亞大學 醫學中心血管外科醫師莫里西（Nicholas Morrissey）表示很多患者來看診主述手腳總是冰涼，擔心自己血液循環很糟糕。他坦承某種程度上身體溫度確實反應血液循環狀態，但這通常屬於良性症狀。

當人們暴露在寒冷環境中或碰觸冰冷物體時，就會有手腳冰冷的現象。血液循環到手腳有助於溫暖四肢，但是當長時間暴露在寒冷中，身體會盡其所能地保持核心（心臟、大腦、重要器官）的溫暖，為了保持核心體溫，血液會減少流向手腳，以防止四肢熱量散失。

如果在寒冷條件消失後，手腳也恢復溫度，那你和大多數人一樣，屬於正常反應。但如果手腳冰冷令人困擾，若與季節氣溫有關，那只能想辦法控制環境溫度，或者利用戴手套和穿襪子來減緩四肢冰冷。

若身在溫暖的環境依然手腳長時間冰冷，很可能是疾病的徵兆，像是貧血、自身免疫性疾病、血液或甲狀腺疾病、對藥物反應或吸菸。某些族群像是狼瘡、硬皮病或雷諾氏 症患者，手腳冰冷肇因於神經過敏。當皮膚感到寒冷時，手腳的神經會使附近的血管收縮，從而將血液分流回身體的核心；當神經過度敏感時，手指會變成白色或藍色，疼痛時間可能會加長，這時需要由血管專科醫師或風濕病專家來診斷這類疾病。

當突然出現劇烈疼痛、麻木和寒冷，且同時發生在整隻手、腳、手臂或腿上，而且症狀會持續。這種情況很少見，但當出現時需要去急診室就診。