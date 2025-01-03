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女高中生異位性皮膚炎搔癢 靠口服小分子藥緩解

記者黃寅
異位性皮膚炎是常見的慢性皮膚發炎疾病，主要特徵就是癢及乾燥。（圖／亞洲大學附屬醫院提供）
異位性皮膚炎是常見的慢性皮膚發炎疾病，主要特徵就是癢及乾燥。（圖／亞洲大學附屬醫院提供）

一名高三女生為準備考試忙碌，卻飽受異位性皮膚炎困擾，由於長期摳抓發癢的手腳及頸部皮膚，導致出現苔蘚化及大面積傷口，讓她上學欠缺自信。醫師嘗試傳統治療方式無效後，建議改用口服小分子藥物，才大幅減輕搔癢感。

台灣亞洲大學附屬醫院皮膚科醫師沈冠宇說，異位性皮膚炎是常見的慢性皮膚發炎疾病，主要特徵就是癢及乾燥，一旦搔抓，後續會出現發紅、脫屑、流湯流水症狀，隨著病情繼續進展，皮疹會越來越粗厚，導致出現苔蘚化或癢疹及大面積的傷口合併細菌感染。

他說，皮膚發炎除了會影響睡眠品質，對求學階段的兒童、青少年也常因此被同儕排擠，像這名女高中生就曾一度抗拒上學，家庭關係陷入緊繃。

女高中生因異位性皮膚炎急性發作合併細菌感染。（圖／亞洲大學附屬醫院提供）
女高中生因異位性皮膚炎急性發作合併細菌感染。（圖／亞洲大學附屬醫院提供）

沈冠宇說，當異位性皮膚炎急性發作，需要強而有力的抗發炎藥物來滅火，利用抗生素治療潛在的細菌感染也是重要的一環。傳統來說，此階段口服類固醇是重要的武器，然而隨著發炎逐漸抑制，會漸漸減低劑量並在數周內停掉口服類固醇的使用。

等到進入亞急性期後，就會評估改用「免疫抑制劑」銜接治療流程，此時需要規則抽血回診，監控各種免疫抑制劑可能造成的副作用及血液變化，以求更穩定的發炎控制，若病灶遍及全身的病人也會輔以紫外線光照治療，除了能抑制錯亂的免疫發炎反應，更可以為後續生物製劑及口服小分子藥物打下基礎。

女高中生後來同意採用「口服小分子藥物」(JAK抑制劑) ，對於控制中重度異位性皮膚炎成效良好，經服藥後兩天，症狀明顯改善許多，也讓她更專心準備功課，但因口服藥恐影響血球及肝腎指數，有引起肺結核、B型或C型肝炎惡化的風險，務必每三個月抽血檢驗追蹤。

沈冠宇提醒，發炎緩解後最常被忽略的就是抗癢基礎治療，包括規則使用保濕劑、補充水分以及避免接觸刺激物或過敏原，其中，塗抹保濕乳液修復破損的皮膚障壁最為重要，因為患者皮膚比較脆弱，容易因刺激引起嚴重發炎。

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