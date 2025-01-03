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高度近視+飛蚊、閃光、黑影 50歲查出視網膜剝離

記者黃寅
醫師提醒，網膜剝離需要經由精密的眼底檢查配合即時處置，才可以有效地搶救視力；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，網膜剝離需要經由精密的眼底檢查配合即時處置，才可以有效地搶救視力；示意圖。（圖／123RF）

一名50歲女性有高度近視，因為工作的關係需長期使用電腦，最近開始覺得眼睛容易疲勞，眼前飛蚊增加，有時還會覺得看到相機閃光燈一樣的閃光。日前她突然覺得右眼下方開始出現一塊黑影遮住眼睛，以為是太累了，去藥房買了藥水點，也嘗試過閉眼休息，但情況似乎越來越嚴重，到隔天早上起床發現右眼視力模糊，幾乎完全看不到東西。就醫檢查，確定罹患了視網膜剝離，所幸手術後視網膜已貼合，視力逐漸恢復中。

台灣台中仁愛長庚合作聯盟醫院眼科醫師何明芝說，視網膜是由感光細胞及神經元所組成，附著在眼球的內壁，就像是眼睛裡的「感光底片」，負責把光線轉換成神經信號，然後透過視神經把影像傳送到大腦。視網膜剝離就是視網膜和眼球內壁的分離，這就像是壁紙從牆上剝落一樣，造成光線無法正常被感知，有可能會影響正常視力。若未及時治療，可能導致永久性視力喪失。

她說，視網膜剝離可以分為裂孔性視網膜剝離、牽引性視網膜剝離，以及滲出性視網膜剝離。其中，最常見的為裂孔性視網膜剝離，症狀為突然的飛蚊、閃光增加，往往會伴隨視野的缺損及視力的下降。高度近視的病人是視網膜剝離的高危險群，而眼外傷、家族史等也都是視網膜剝離的危險因子。此外，如果一隻眼睛曾經發生過視網膜剝離，另一隻眼睛出現視網膜剝離的機率也較高。

何明芝說，臨床上，視網膜剝離需要經由精密的眼底檢查配合即時處置，才可以有效地搶救視力。視網膜剝離的治療方式為雷射、鞏膜環扣手術和玻璃體切除手術三種治療方式，眼科醫師會視病人視網膜剝離的範圍及程度，決定最適合的治療方式。這名女患者即是採取玻璃體切除手術，及時挽回視力，恢復正常生活。

何明芝說，高度近視、曾經有過眼外傷，或是有視網膜剝離家族史者，應該定期檢查眼底，以早期發現視網膜問題，降低發生視網膜剝離的風險。若出現視野閃光、飛蚊症加重或視野缺損等症狀，應立即就醫。

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