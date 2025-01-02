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罕病斯基特症候群 被蚊叮咬紅腫、發燒嚴重過敏

記者林則澄
醫師表示，「斯基特症候群」患者對蚊子唾液產生嚴重的過敏反應，如身體大片的紅腫或發燒、淋巴結腫大等症狀。(美聯社)
醫師表示，「斯基特症候群」患者對蚊子唾液產生嚴重的過敏反應，如身體大片的紅腫或發燒、淋巴結腫大等症狀。(美聯社)

南韓女星IU（李知恩）自曝有罕見疾病「斯基特症候群」（Skeeter syndrome），臉上部分皮膚已無知覺，被針扎到都不會痛。醫師表示，「斯基特症候群」患者對蚊子唾液產生嚴重的過敏反應，如身體大片的紅腫或發燒、淋巴結腫大等症狀，以免疫系統尚未成熟的學齡前兒童最為明顯，對日常生活影響較成年後大，但通常不會導致生命危險。

IU自曝有「斯基特症候群」，從小被蚊子叮後會形成大片紅腫，除了疼痛，嚴重時還會流膿，因此必須不定時服用抗生素，經年累月的影響下，如今臉上有些皮膚甚至已無知覺。

台灣嘉義縣大林慈濟醫院過敏免疫風濕中心主任黃光永表示，「斯基特症候群」患者因體質因素，被叮咬的局部皮膚會產生類似於丘疹性尋麻疹的大片紅腫，在過度免疫反應下，還可能出現發燒或淋巴結腫大等情況，以學齡前兒童的症狀最為明顯。

黃光永說，「斯基特症候群」屬於罕見疾病，臨床上個案不多，隨著患者免疫系統逐漸成熟，長大後不適症狀逐漸減輕，對日常生活的影響不大，但皮膚若經不經意間的撓抓、摩擦後，可能導致色素沉澱或留下疤痕，或導致局部部位的感知能力降低，但不會有生命危險。

中山醫學大學附設醫院過敏免疫風濕科主治醫師霍安平說，「斯基特症候群」患者不適症狀較嚴重時，通常可透過服用消炎止痛藥好轉，若有傷口破皮感染，給予抗生素治療，若患者及時就醫，引起重症的機率不大。

台灣桃園林口長庚醫院兒童過敏氣喘風濕科衛教資訊指出，「斯基特症候群」容易被診斷為蜂窩性組織炎，但此症發生在蚊子叮咬後數小時內，而蜂窩性組織炎則需兩至三天，患者可在被蚊子叮咬數月後的血清中，測得增加蚊蟲唾液腺抗原的特異性抗體IgE及IgG而確診，所幸大致預後良好。

南韓

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