健身教練夜間盜汗、脖腫以為變壯 忍2年就醫才知罹癌

淋巴癌通常是患者摸到頸部某處出現腫塊或不明盜汗而就醫，圖為示意圖。（本報資料照片）

英國有名20多歲的健身教練帕特爾（Dilan Patel）近期在社群上分享自己罹患癌症 的經歷、引發討論，他回憶起初自認身體相當健康，不過隨著經常在夜間盜汗、皮膚頻繁發癢，帕特爾拖了2年才求醫，沒想到被診斷出罹患罕見的「何杰金氏淋巴癌」（Hodgkin lymphoma）、差點連命都保不住，他也希望藉由自身經驗提醒大眾不要輕忽任何症狀、盡早就醫。

《每日郵報》報導，帕特爾在TikTok 上講述自己的罹病過程、吸引20萬人觀看，他回憶25歲時自認身體相當健康，但某天開始卻出現一些奇怪的跡象，他表示「我會在半夜醒來、全身是汗，我的衣服、床等一切都濕透，每晚會發生2到3次」。

起初，帕特爾以為只是晚上太熱，但這個問題持續了幾個月，另外皮膚也奇癢無比，但他也只認為是皮膚太乾燥，帕特爾回憶道「我甚至注意到脖子上長了腫塊，但我認為它只是在健身房鍛煉後長出的肌肉」。

就這樣忍受2年的上述症狀後，忍無可忍的帕特爾最終才向醫生尋助，沒想到得到1個驚天動地的答案：他罹患了罕見的「何杰金氏淋巴癌」。

據悉，「何杰金氏淋巴癌」很罕見、英國每年僅會出現約2200例，帕特爾檢查後發現身上一共有5個腫瘤 、其中1個甚至長在肺部。

雖然「何杰金氏淋巴癌」的擴散能力很強，但它也被認為可以透過化療治療，總體來說，4分之3的患者預計在診斷後10年內仍能存活，不過這種疾病每年仍導致超過300名英國人死亡。

接受治療後控制病情的帕特爾希望藉自身的經驗敦促任何出現困擾自身症狀的人「不要忽視並盡快尋求醫療協助」，他強調「如果要說我從這次經歷中學到哪件事，那就是要多注意自己的身體，任何小跡象都是有原因的，不要等到為時已晚」。

英健身教練夜間盜汗皮膚癢、脖腫以為長肌肉 忍2年就醫罹罕見癌症

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