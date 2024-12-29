喝果汁等於吃水果？3種加工方式讓營養打折

醫師提醒，一天中的任何時候都是吃水果的好時機，但健康益處有時取決於食用的方式；示意圖。（圖／123RF）

水果富含維生素和營養成分，對身體健康好處多，不過何時是吃水果的最佳時間？空腹時吃水果對健康有害嗎？

空腹時可以吃水果嗎？

有說法稱與正餐一起吃水果會減慢消化過程，並使食物在胃中停留並發酵或腐爛。它還聲稱，與正餐一起吃水果會導致脹氣、不適及其他症狀。

雖然水果中的纖維會使食物從胃中的釋放變慢，但其他這些說法都是錯誤的。水果確實會使胃的排空速度變慢，但它不會讓食物在胃中停留無限時間。

另外，減緩胃部排空通常是件好事，它可能幫助你保持更長時間的飽足感。

除此之外，當食物進入胃部時，它會與胃酸混合，而胃酸的pH值非常低，以至於大多數微生物和細菌無法在此生長。

飯前或飯後吃 影響營養？

另有說法稱如果你在餐前或餐後吃水果，營養似乎會因此流失。

然而，這並不真實。人類的身體已經進化得盡可能從食物中提取營養。

當你進食一餐時，你的胃會充當儲藏庫，只釋放少量的食物，讓你的腸道可以輕鬆消化它。

因此，無論你是空腹吃水果還是與餐點一起吃，從水果以及其他餐點中獲取營養對你的消化系統來說都是輕而易舉的事。

早上是吃水果最佳時間？

網路傳言聲稱，食用含糖量高的食物像是水果會提高血糖濃度。

事實上，無論在任何時間，任何含碳水化合物的食物在葡萄糖被吸收的過程中，都會暫時提高你的血糖濃度。

雖然食用一頓高碳水化合物的餐點可能會暫時促使你的身體以碳水化合物為燃料，但它並不會改變你新陳代謝的整體速率。

整體而言，一天中的任何時候都是吃水果的好時機，沒有證據表明你應該早上吃水果，或是避開下午和睡前吃水果。

大多時候充滿維他命和營養物質的水果對健康有益，但健康益處有時取決於你食用的方式，例如水果罐裝、乾燥或榨汁等方式出現在你面前。

專家提醒，這些加工方式可能會剝奪水果的一些益處，或者增加額外的糖分。

1.少吃果乾

果乾的營養成分大致與新鮮水果相同，問題主要在於份量和糖分。

專家指出，乾燥水果去除了大部分水分。水分和纖維是幫助你在食用水果時感到飽足的原因。去除水分後，就很容易不知不覺地吃下過多的水果。

再加上，乾燥過程還會使水果中的天然糖分濃縮，許多果乾還會添加額外的糖分。因此，當你食用果乾時，大量含糖的卡路里會很快進到體內。

2.避免糖漿罐頭水果

如果你購買罐頭水果，確保你選擇的是用水或100%果汁罐裝的水果，而不是重糖漿或淡糖漿。

罐頭水果所浸泡的糖漿通常含有大量糖分和高果糖玉米糖漿，這是一種應該避免的高卡路里甜味劑。

3.限制果汁和冰沙

喝水果汁並不等同於吃水果，這也是為什麼在飲用果汁和冰沙時保持節制是很重要的原因。