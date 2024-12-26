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睡不著嗎？小心「壓力失眠」增加心血管等慢性病風險

廖靜清
醫師建議，練習延長吐氣時間，有助於平衡自律神經系統。（圖／AI生成）
醫師建議，練習延長吐氣時間，有助於平衡自律神經系統。（圖／AI生成）

生活壓力大，明明沒吃什麼卻一直發胖，這種情況被稱為「壓力肥」。家庭、工作重擔易使睡眠品質不佳，發生「壓力失眠」，提高心血管、免疫系統或消化系統等慢性病風險。

台灣家醫科醫師蘇聖傑表示，平衡壓力所造成的身體負擔，是現代人要正視的健康課題。

當遇到壓力情況時，交感神經系統會加速作用，促使血壓升高、心跳加快、呼吸加速。長期壓力會讓交感與副交感神經失衡、身體無法放鬆，大腦處在警覺狀態，導致睡眠品質下降。睡不好，會增加壓力，降低人體對壓力的處理能力，形成惡性循環，尤其是腦部老化。

蘇聖傑說，透過壓力荷爾蒙節律分析檢查，可了解睡眠或情緒狀態是否跟壓力有關；甲基化代謝評估則可得知甲基化是否失衡、是否影響神經傳導物質如血清素和褪黑激素的合成，引起失眠狀況。

蘇聖傑指出，睡眠品質不佳，代表身體處於壓力較大的狀態下，醫學實驗顯示，若老鼠一整晚沒有進入睡眠狀態，隔日壓力荷爾蒙即明顯升高，因為大腦處在警覺的狀態。

壓力會導致心率變異性降低，建議可利用運動手表監測心率變異性，觀察心跳間隔的時間差異。正常狀況是吸氣時心率會加快，吐氣時會減慢；當處於壓力狀態時，呼吸會變得急促，有助於抑制副交感神經的調節作用。蘇聖傑建議，不妨練習禪修、靜坐冥想、太極瑜伽等，延長吐氣時間，幫助平衡自律神經系統。

想改善壓力體質，蘇聖傑強調，睡眠充足和規律作息可減輕身心壓力、維持身體的生理節律。尤其節律的穩定性有助於調節荷爾蒙和神經系統，使身體更能應對壓力。運動也很重要，可消耗壓力荷爾蒙，讓自律神經重獲平衡，身體重回良性循環運作。

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