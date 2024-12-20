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睡覺時拳打腳踢、罵髒話？ 醫師：5年內近一半出現帕金森氏症

記者周宗禎／台南即時報導
睡時拳打腳踢罵髒話沒關係？要當心帕金森氏症可能上身。（圖非當事人／院方提供）
睡時拳打腳踢罵髒話沒關係？要當心帕金森氏症可能上身。（圖非當事人／院方提供）

正常人睡覺時都會有「快速動眼期」，期間經常作夢，有些人會夢見自己拳打腳踢、罵髒話，也真的有動作甚至危及身旁家人。醫師表示，有這種狀況的人，五年內可能將近一半出現帕金森氏症，要特別小心。

台灣衛福部台南醫院神經科主治醫師黃虹菱舉例收治典型個案：52歲王先生這兩三年常睡夢中突然罵髒話、手腳亂動，有時打到太太，甚至跌下床、手腳撞到踢到物品受傷，太太受不了分床睡，擔心他會弄傷自己帶來就醫。

黃虹菱表示，患者接受各項睡眠生理檢查顯示出現「快速動眼期的睡眠障礙」，在睡眠的快速動眼期出現做惡夢罵髒話、揮舞手腳動作，給藥服用後改善。

睡時拳打腳踢罵髒話沒關係？要當心帕金森氏症可能上身。（圖／醫師黃虹菱提供）
睡時拳打腳踢罵髒話沒關係？要當心帕金森氏症可能上身。（圖／醫師黃虹菱提供）

快速動眼期行為障礙或異常（RBD）是睡眠疾病，把夢境中行為真實做出來，且常做好像要防禦暴力攻擊，有些人會叫出聲，驚動枕邊人。患者也聽在醫師建議移開臥室尖銳物品，床邊家具黏上防撞護條，之後就少再受傷。

不過黃虹菱告知患者與妻子、家人，要留意接下來10年內，王先生是否有手抖、肢體僵硬、動作變慢等疑似帕金森氏症症狀。

果然門診追蹤兩三年後太太發現他右手在走路或看電視時會顫抖，走路腳步也變得比較拖，確診為初期帕金森氏症，開始治療。因早期治療加上病人努力運動復健，帕金森氏症進程平緩，生活品質維持得不錯。

睡時拳打腳踢罵髒話沒關係？要當心帕金森氏症可能上身。（圖／醫師黃虹菱提供）
睡時拳打腳踢罵髒話沒關係？要當心帕金森氏症可能上身。（圖／醫師黃虹菱提供）

黃虹菱說，睡眠包含分非快速動眼期及快速動眼期，大腦在快速動眼期會做夢，但身體放鬆、不會有動作；快速動眼期睡眠障礙指的是這時期出現異常身體動作，像是把夢中罵髒話、拳打腳踢等情境真實演出。

她說，需多項睡眠檢查、排除藥物或其他因素。才能診斷是原發性快速動眼期睡眠障礙。研究發現這種障礙與神經退化性疾病有關，尤其帕金森氏症，出現症狀接下來五年內帕症機率接近五成。

治療除藥物及睡眠環境改造，病患規律運動，注意是否出現肢體顫抖、僵硬、動作變慢、腳步拖行等症狀，發現及早治療，雖然目前醫療仍無法逆轉病情，對病程進展和預後會有很大幫助。

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