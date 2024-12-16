我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影射中國學生「論文造假」MIT教授道歉了

新墨州16歲少年涉槍殺4名家人 警趕抵現場「他已喝醉」

15%「長新冠」症狀持續1年以上 女患病風險比男高

中央社／維也納16日綜合外電報導
圖為電子顯微鏡下的新冠病毒。(美聯社)
圖為電子顯微鏡下的新冠病毒。(美聯社)

COVID-19自5年前爆發首例以來，仍有數百萬人受到「長新冠」影響。世界衛生組織表示，約15%長新冠症狀持續1年以上，且女性患病的風險往往比男性高。

法新社報導，33歲的奧地利民眾瓦涅克（Andrea Vanek）3年前原本還在研習成為手工藝教師，突然卻出現頭暈心悸症狀，嚴重到連外出散個步都沒有辦法，在看了許多醫師之後，診斷出患有長新冠（Long COVID）。

現在，她大部分時間都在維也納（Vienna）3樓公寓的小客廳裡度過，坐在窗台旁看著外面世界。她說：「我無法做任何計畫，因為我不知道這個疾病會持續多久。」

根據世界衛生組織（WHO）數據，COVID-19自2019年12月在中國爆發首例，引發全球大流行以來，迄今已有超過700萬人死亡。

但另有數百萬人受到長新冠影響，也就是難以從COVID-19急性期恢復，持續出現疲勞、腦霧和呼吸急促等症狀。

瓦涅克盡量小心不讓自己太累，以免病情再次「急轉直下」，對她來說，這種「急轉直下」的症狀是肌肉無力，可能連續好幾月開瓶水都有困難。

世界衛生組織公共衛生緊急計畫（Health Emergencies Programme）的詹恩（Anita Jain）表示：「我們知道，長新冠是一個大問題。」

世衛迄今記錄到的COVID病例達約7.77億件，約6%患者出現長新冠。

詹恩補充說，雖然初次感染發展成長新冠的比例在降低，再次感染卻會推升風險。

根據世衛數據，長新冠患者中有15%症狀持續1年以上，且女性患病風險往往比男性高。

瑞士伯恩（Bern）居民布里特（Chantal Britt）2020年3月感染COVID，而長新冠「完全打亂」她的生活，迫使她「重塑」自己。

布里特說自己過去是「工作狂」，但2022年提出減少工時的要求後丟掉了原有的傳播工作，如今在大學兼職當研究員，研究長新冠與其他主題。

布里特懷念運動，過去她把做運動當「療法」，現在她必須花更多心思規劃日常活動，例如去購物時要思考哪裡可以坐下來休息。

周遭人缺乏對於長新冠的認知，也讓布里特的處境更加困難。

布里特說：「這是一個看不見的疾病…又伴隨著所有的污名。」

她說，許多長新冠患者深受其擾，只能待在家裡、待在黑暗的房間裡，完全不能有肢體接觸，任何噪音都能導致病情急轉直下。但是，就算嚴重到這個程度，外表看起來仍像沒病一般。

世界衛生組織的詹恩表示，這讓醫療人員很難做出診斷，更全面了解這個疾病至關重要。

長新冠除了疲勞、呼吸急促和認知功能障礙等常見症狀外，另外還有200多種症狀。

詹恩說：「現在重點是幫助患者，幫助臨床醫師使用工具來準確診斷長新冠，並且及早發現。」

世衛 WHO

上一則

心房顫動難發現 增中風機率 年齡愈大發生率愈高

延伸閱讀

老爸簽了特赦令 杭特拜登：永遠不會認為特赦理所當然

老爸簽了特赦令 杭特拜登：永遠不會認為特赦理所當然
華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡

華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡
Aldi超市麵包多款又便宜 每周的這天採買最新鮮

Aldi超市麵包多款又便宜 每周的這天採買最新鮮
非農就業弱得出人意料 美債殖利率卻先摔後彈？3因素揭走勢逆轉內情

非農就業弱得出人意料 美債殖利率卻先摔後彈？3因素揭走勢逆轉內情

熱門新聞

初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍強調，加工果乾雖然營養濃縮，但熱量同樣大幅提高，若過量攝取不僅會讓體重與血糖失控，還可能增加心血管疾病、高血壓和糖尿病的風險。（初日診所提供）

45歲女吃蔓越莓果乾竟「糖尿病前期」 醫曝2類致病成分

2024-12-09 05:25
心臟科醫師克魯姆霍茲博士表示，他絕不會吃「培根雙層起司漢堡」當午餐，因為富含飽和脂肪、反式脂肪、鈉和其他加工成分，攝取過多對心臟負擔大。示意圖。(取材自Pexels @Natan Machado Fotografia)

心臟殺手食物是它？ 美國心臟協會建議午餐吃這7樣東西

2024-12-08 09:30
耳洞穿久了沒有保持乾燥、乾淨就會出現浸潤的現象，容易有類似耳垢的味道。示意圖。（本報資料照片）

他一聞女友身上1味道超上癮 醫揭「2重點」沒做就會有

2024-12-10 04:44
醫師表示，劉家昌摸到脖子腫塊，進一步檢查後來才發現是肺癌轉移到脖子，後來發現轉移到腦部，這就是很典型的肺癌晚發現。（本報資料照片）

劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期

2024-12-04 03:40
資深媒體人陳文茜昨發文表示，自己罹患「更惡的黑色素癌」，一下子擴散至多個器官。（本報資料照片）

陳文茜曝罹「黑色素癌」擴散多器官 醫教ABCDE原則判斷

2024-12-13 02:10
克魯姆霍茲醫師表示，午餐要吃得好，對心臟有益健康，可以提前預備午餐，避免外食有時比較難顧及均衡營養的問題。示意圖。「(取材自Pexels @Ella Olsson)

吃對午餐保護心血管 醫師教5招降低心臟病風險

2024-12-11 09:30

超人氣

更多 >
紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護

紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護
贈遊民一盤鬆餅 佛州IHOP女服務生被開除

贈遊民一盤鬆餅 佛州IHOP女服務生被開除
2025社安退休金計畫 有幾項改變

2025社安退休金計畫 有幾項改變
中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了

中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了
支持社安改革 參院下周投票 1960年以後出生 67歲才能領全額社安金

支持社安改革 參院下周投票 1960年以後出生 67歲才能領全額社安金