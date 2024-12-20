莫名瘀青一周沒消失 快就醫

整片的瘀青，要留意是否為凝血功能問題。（圖／AI生成）

一般人在生活中難免會發生一些小碰撞或受傷，導致身體手腳出現瘀傷，但有些人尤其老年人沒有發生什麼碰撞，常在睡一覺起來發現腿上或手臂上也出現瘀青。台灣台大醫院副院長、家庭醫學科教授黃國晉說，不管是點狀或整片的瘀青，都要留意是否為凝血功能問題。

針對各年齡層的「無碰撞」瘀青，黃國晉說，小朋友或年輕人要特別注意，是否為疾病造成；中老年人可能是服用特定成分藥物、病毒感染或自體免疫問題，只要身體會莫名其妙地流血、瘀青或點狀出血，應該儘速到醫院就診較好。

5大原因 留意身體訊號

1.藥物：最常見的是藥物問題引起，黃國晉指出，很多中老年人會服用含阿斯匹林成分的藥物，或預防心血管疾病的「保栓通」，或治療心律不整的抗凝血劑，都可能因為稍微碰到，甚至刷牙、挖鼻孔而流血。

2.疾病：如果沒有服用上述藥物，但很容易瘀青，就要懷疑是否為疾病問題，例如血友病等凝血功能異常，或脾臟腫大、病毒感染、自體免疫疾病，甚至血癌等，造血功能受影響，會導致血小板缺乏。

3.女性生理期：女性生理期前後，也可能碰一下就容易出血。

4.營養不良：營養不良也可能影響凝血功能，黃國晉表示，和凝血功能有關的維他命K，主要來自深綠色蔬菜，或動物性蛋白質如肝臟、肉類等，因此飲食均衡很重要，如果是吃素的族群，建議要多攝取深綠色蔬菜或直接補充維他命K。

5.其他：如果消化道出血導致排出黑色糞便、不挖鼻子卻流鼻血、女性更年期後出血、眼白出現血絲等，也可能是睡不好、熬夜等導致微血管破裂，但都是身體發出的警訊，需要進一步就醫檢查。

藥酒推瘀青 可能更嚴重

黃國晉指出，碰撞、出血等都會瘀青，如果一周都沒消失，甚至3、5天後更嚴重的話，那一定是「Something Wrong」，因為血液會凝集，如果身體有些問題，就沒辦法凝集，甚至瘀青會愈來愈大、消失不了，務必要就醫檢查。

有些民眾會使用藥酒推開瘀青部位，黃國晉指出，這樣是錯誤的，因為血管本來可能沒事，但一推就弄破，在凝血功能本就差的狀態下，反而變得更糟糕，建議還是先觀察顏色、消褪狀況等，正常的瘀傷，身體都會自己吸收。