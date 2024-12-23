我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州汽車保費不斷上漲 灣區哪些城市付的保費較高

加州太浩湖纜車意外 座椅突向後滑動 多名乘客摔傷

日本「蘋果病」現蹤 3大族群染病後果嚴重

記者林則澄
日本爆發大規模的傳染性紅斑症，俗稱「蘋果病」。（取材自X平台）
日本爆發大規模的傳染性紅斑症，俗稱「蘋果病」。（取材自X平台）

日本近期出現號稱「蘋果病」的傳染性紅斑病，對此，台灣台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎表示，孕婦、慢性貧血病患者、免疫功能不全者等為3大高風險族群。由於蘋果病尚無針對藥物、疫苗，因此他建議，平時做好多洗手、戴口罩等個人防護措施，若要赴日本旅遊的民眾其實並無問題。

針對日本關東地區出現的蘋果病，人數創下數年以來新高，衛福部疾管署發言人曾淑慧說，該病是由微小病毒B19所引起，傳染途徑是由飛沫傳染，較常見於兒童、青少年，通常會有發燒、流鼻水等類似感冒的上呼吸道症狀，患者臉部兩側面頰變的紅通通，像被打巴掌的「蘋果臉」，目前僅有出現過零星個案，尚未傳出相關大規模疫情，但仍會持續監控日本疫情。

李秉穎表示，日本近期雖然出現較多蘋果病個案，但依照歷史情況來看，不會出現出現大規模的流行情況，頂多只有三不五時的病例，且因蘋果病的傳染力不強，感染後又不會出現太嚴重的症狀，目前沒有針對性藥物與疫苗，只是有的患者臉色會漲紅。

李秉穎在兒科門診只遇過一例個案，可能會讓對此沒有太多經驗的醫師誤以為「這個人喜歡我」，預防但方式就與新冠病毒、流感雷同，也就是勤洗手、戴口罩，去人多的地方時要做好防護措施。

李秉穎說，蘋果病的3大高危險族群包括孕婦、慢性貧血病患者、免疫功能不全患者，其中孕婦感染後有機率導致胎兒畸形；慢性貧血病患者可能被病毒破壞骨髓造血細胞，加重貧血的情況，甚至休克與死亡；免疫功能不全患者，如愛滋病患，是因為免疫系統無法清除這個病毒，可能在慢性病毒感染下，形成慢性貧血。

日本 疫情 口罩

上一則

綠茶、烏龍茶、紅茶超級比一比 想減重 醫師首推這茶

下一則

71歲婦肺結節2年長大1倍 切除化驗揪出早期肺癌

延伸閱讀

經濟圈擴及歐洲 英國正式加入CPTPP 有利日本米、英威士忌出口

經濟圈擴及歐洲 英國正式加入CPTPP 有利日本米、英威士忌出口
腳是人體第2個心臟 日本足鞋權威：穿錯傷膝、傷脊椎

腳是人體第2個心臟 日本足鞋權威：穿錯傷膝、傷脊椎
蘋果傳明年將推出更薄iPhone以及可折疊機種

蘋果傳明年將推出更薄iPhone以及可折疊機種
減輕沖繩負擔…駐日美軍陸戰隊移師關島 首階段百名後勤隊員離開

減輕沖繩負擔…駐日美軍陸戰隊移師關島 首階段百名後勤隊員離開

熱門新聞

振興醫院心臟血管內科主治醫師陳冠群說，天冷外出時可戴毛帽遮住耳朵，晚上睡覺時穿襪子，並以棉被覆蓋雙腳。（本報系資料照片）

天氣冷颼颼醫曝保暖3法 竟非頭頸「這部位」特別重要

2024-12-17 05:16
FDA在20日核准禮來藥廠生產的減肥藥Zepbound用於治療肥胖成人的阻塞性睡眠呼吸中止症(OSA)，成為治療該病的第一種藥物。(路透)

「睡眠呼吸中止症」有藥醫了 FDA擴大減肥藥Zepbound使用範圍

2024-12-21 20:15
網友好奇日本和台灣都是米食、麵食為主食，為何日本人糖尿病比例比台灣少？示意圖／Ingimage

台日精緻飲食多 為何日人較少得糖尿病？網曝1習慣之差

2024-12-01 15:27
示意圖。（取自123RF）

恐致癌 營養師呼籲「5種」食物別放冰箱冷藏

2024-12-20 18:51
地瓜富含包括膳食纖維、維生素、礦物質的健康食物，適合拿來替代澱粉主食。（圖／123RF）

吃1天地瓜減重實測 曝真實數字 但2種人別吃太多

2024-12-17 01:00
醫師表示，劉家昌摸到脖子腫塊，進一步檢查後來才發現是肺癌轉移到脖子，後來發現轉移到腦部，這就是很典型的肺癌晚發現。（本報資料照片）

劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期

2024-12-04 03:40

超人氣

更多 >
人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事

人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事
Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購

Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購
房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌

房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌
「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此

「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此
射鵰高手版預告釋出 粉絲讚肖戰「就是心目中的郭靖」

射鵰高手版預告釋出 粉絲讚肖戰「就是心目中的郭靖」