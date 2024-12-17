突發「耳中風」 把握1周黃金治療期 拖太久恐失聰

衛福部彰化醫院中醫師黃鋒榮為陳姓病人針灸治療左耳。（記者簡慧珍／攝影）

台灣一名59歲陳姓男子突感左耳不適，短短3天喪失聽力，求醫確診「耳中風 」，接受中西醫聯手的雞尾酒式療法，幸好病發後的一周內診治，僅半個月就恢復聽力，若錯過黃金治療期恐終生左耳失聰。

陳男告訴醫護，喪失聽力之前3天有耳脹、耳鳴的不適感，起初想忍耐幾天就好了，未料洗澡時左耳好像被捂住，翌日到診所拿藥，一天未改善，他改到衛福部彰化醫院耳鼻喉科求診，拿藥吃3天好像更聽不見，他馬上回診和辦理住院。

台灣部彰耳鼻喉科主任許嘉方今表示，陳姓患者原本是輕度，但3天快速惡化為重度，於是請他住院並做相關檢查，核磁共振沒發現神經瘤，腦部正常，抽血檢驗也正常，判定為俗稱「耳中風」的突發性耳聾，原因不明。

許嘉方指出，突發性耳聾通常是單側耳朵聽不到，好發在秋冬氣溫多變的季節，病患以40至60歲最常見，男女發生機率差不多，約九成病人找不出病因，在黃金治療期1周內治療的回復機率較高，臨床上約三成患者可完全恢復，另三成恢復部分聽力，有的無法恢復。

陳男接受點滴注射高劑量類固醇及維生素B群，抑制內耳發炎、減少水腫及促進血液循環，耳鼻喉科會診高壓氧中心和中醫科。高壓氧中心主任陳柏辰表示，在高壓純氧的壓力艙內，大多能改善耳中風造成的循環不良和神經水腫，再結合類固醇及中醫的針灸治療，更能產生一加一大於二的效果。

中醫師黃鋒榮表示，陳男被針灸耳內神經交會處的耳門、聽宮、聽會及翳風、風池、率谷等穴道，刺激神經及促進血液循環。針灸除了對耳中風有效，對於耳鳴及聽力減退也有不錯的效果。