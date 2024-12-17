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突發「耳中風」 把握1周黃金治療期 拖太久恐失聰

簡慧珍
衛福部彰化醫院中醫師黃鋒榮為陳姓病人針灸治療左耳。（記者簡慧珍／攝影）
衛福部彰化醫院中醫師黃鋒榮為陳姓病人針灸治療左耳。（記者簡慧珍／攝影）

台灣一名59歲陳姓男子突感左耳不適，短短3天喪失聽力，求醫確診「耳中風」，接受中西醫聯手的雞尾酒式療法，幸好病發後的一周內診治，僅半個月就恢復聽力，若錯過黃金治療期恐終生左耳失聰。

陳男告訴醫護，喪失聽力之前3天有耳脹、耳鳴的不適感，起初想忍耐幾天就好了，未料洗澡時左耳好像被捂住，翌日到診所拿藥，一天未改善，他改到衛福部彰化醫院耳鼻喉科求診，拿藥吃3天好像更聽不見，他馬上回診和辦理住院。

台灣部彰耳鼻喉科主任許嘉方今表示，陳姓患者原本是輕度，但3天快速惡化為重度，於是請他住院並做相關檢查，核磁共振沒發現神經瘤，腦部正常，抽血檢驗也正常，判定為俗稱「耳中風」的突發性耳聾，原因不明。

許嘉方指出，突發性耳聾通常是單側耳朵聽不到，好發在秋冬氣溫多變的季節，病患以40至60歲最常見，男女發生機率差不多，約九成病人找不出病因，在黃金治療期1周內治療的回復機率較高，臨床上約三成患者可完全恢復，另三成恢復部分聽力，有的無法恢復。

陳男接受點滴注射高劑量類固醇及維生素B群，抑制內耳發炎、減少水腫及促進血液循環，耳鼻喉科會診高壓氧中心和中醫科。高壓氧中心主任陳柏辰表示，在高壓純氧的壓力艙內，大多能改善耳中風造成的循環不良和神經水腫，再結合類固醇及中醫的針灸治療，更能產生一加一大於二的效果。

中醫師黃鋒榮表示，陳男被針灸耳內神經交會處的耳門、聽宮、聽會及翳風、風池、率谷等穴道，刺激神經及促進血液循環。針灸除了對耳中風有效，對於耳鳴及聽力減退也有不錯的效果。

陳男說，他出院後每天回診治療，有一天他經過醫院大廳鋼琴彈奏處，左耳聽見琴音，「單聲道變立體聲」無比悅耳，兩周後重回到正常聽力，內心感覺好奇妙。

陳姓病人在衛福部彰化醫院高壓純氧的壓力艙治療左耳的突發性耳聾。（記者簡慧珍／攝影...
陳姓病人在衛福部彰化醫院高壓純氧的壓力艙治療左耳的突發性耳聾。（記者簡慧珍／攝影）

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