腳像被地板吸住、踏不出去 30歲女和巨星同罹「這」病

北醫附醫神經內科主治醫師戴瑞億表示，年僅30歲的女子罹患與席琳狄翁相同的罕病「僵硬人症候群」。（北醫附醫提供）

腳總是「異常沉重」，年僅30歲的女子，2年前開始發現走路總是怪怪的，原以為是運動傷害，但怎麼做復健也都無法緩解肌肉僵硬感，漸漸地女子的日常生活都開始受到影響，某天看見國際巨星席琳狄翁自曝罹患僵硬人症候群，其症狀與自己極為相似，赴北醫附醫就醫檢查後，證實罹患相同的罕病，即「僵硬人症候群」。

北醫附醫神經內科主治醫師戴瑞億表示，僵硬人症候群是一種罕見疾病，盛行率約百萬分之一，全台估計約有20多名患者，僵硬人症候群的致病原因不明，但近年有愈來愈多研究發現，與人體的自體免疫系統異常有關。

僵硬人症候群好發於30歲到60歲成年人，女性患者是男性的兩倍，發病通常從下半身開始，下腹部、下背部及下肢的肌肉會有僵硬感，逐漸影響走路，走起路像機器人，最後會因肢體扭曲而舉步維艱，只能躺在床上，嚴重影響生活品質。

戴瑞億表示，這一名患者是2年前時發現異狀，她搭乘捷運 時，準備從走向對面月台，卻發現雙腿沈重，難以舉步，讓她走得滿頭大汗，出門上班成為一件痛苦的事，因此她只能改變通勤方式，由先生接送。但坐在後座的她，雙腳有時會突然僵住，整個人不自覺往後仰，多次險些出意外，最後只好改搭公車，但她行經斑馬線時，好幾次因為肌肉僵硬直接卡在路中間，進退不得，甚至曾跌倒骨折。

戴瑞億說，患者來診時，採取神經學檢查及血液、腦脊髓液的檢測 ，確定罹患僵硬人症候群，目前採取多方治療，包含藥物、物理治療、職能治療等。其中，患者去年春天開始接受免疫治療，肌肉僵硬獲得明顯緩解，她與先生熱愛戶外活動，現在接受治療後，兩人還能偶爾外出踏青游泳，穩定控制病情，拾回生活。