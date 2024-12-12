我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澳政府要出手 施壓Meta和Google等科技巨擘為澳洲新聞付費

2025中國赤字率目標可能訂為4% 創近年新高

腳像被地板吸住、踏不出去 30歲女和巨星同罹「這」病

記者陳雨鑫／台北即時報導
北醫附醫神經內科主治醫師戴瑞億表示，年僅30歲的女子罹患與席琳狄翁相同的罕病「僵硬人症候群」。（北醫附醫提供）
北醫附醫神經內科主治醫師戴瑞億表示，年僅30歲的女子罹患與席琳狄翁相同的罕病「僵硬人症候群」。（北醫附醫提供）

腳總是「異常沉重」，年僅30歲的女子，2年前開始發現走路總是怪怪的，原以為是運動傷害，但怎麼做復健也都無法緩解肌肉僵硬感，漸漸地女子的日常生活都開始受到影響，某天看見國際巨星席琳狄翁自曝罹患僵硬人症候群，其症狀與自己極為相似，赴北醫附醫就醫檢查後，證實罹患相同的罕病，即「僵硬人症候群」。

北醫附醫神經內科主治醫師戴瑞億表示，僵硬人症候群是一種罕見疾病，盛行率約百萬分之一，全台估計約有20多名患者，僵硬人症候群的致病原因不明，但近年有愈來愈多研究發現，與人體的自體免疫系統異常有關。

僵硬人症候群好發於30歲到60歲成年人，女性患者是男性的兩倍，發病通常從下半身開始，下腹部、下背部及下肢的肌肉會有僵硬感，逐漸影響走路，走起路像機器人，最後會因肢體扭曲而舉步維艱，只能躺在床上，嚴重影響生活品質。

戴瑞億表示，這一名患者是2年前時發現異狀，她搭乘捷運時，準備從走向對面月台，卻發現雙腿沈重，難以舉步，讓她走得滿頭大汗，出門上班成為一件痛苦的事，因此她只能改變通勤方式，由先生接送。但坐在後座的她，雙腳有時會突然僵住，整個人不自覺往後仰，多次險些出意外，最後只好改搭公車，但她行經斑馬線時，好幾次因為肌肉僵硬直接卡在路中間，進退不得，甚至曾跌倒骨折。

戴瑞億說，患者來診時，採取神經學檢查及血液、腦脊髓液的檢測，確定罹患僵硬人症候群，目前採取多方治療，包含藥物、物理治療、職能治療等。其中，患者去年春天開始接受免疫治療，肌肉僵硬獲得明顯緩解，她與先生熱愛戶外活動，現在接受治療後，兩人還能偶爾外出踏青游泳，穩定控制病情，拾回生活。

檢測 捷運

上一則

天冷不想痛風發作 注意水量攝取外 少喝酒多運動

下一則

他兩側腎臟都長腫瘤還高血壓 用「這治療」免再吃藥

延伸閱讀

男減肥不吃澱粉2周後「體重反增」 醫揭一致命危險

男減肥不吃澱粉2周後「體重反增」 醫揭一致命危險
周杰倫首登大巨蛋 逼出退隱4年費玉清 各巨星送花籃

周杰倫首登大巨蛋 逼出退隱4年費玉清 各巨星送花籃
劉家昌影歌鬼才 也是巨星推手 往事只能回味

劉家昌影歌鬼才 也是巨星推手 往事只能回味
這瓶關節肌肉舒緩霜 亞馬遜9萬人說讚

這瓶關節肌肉舒緩霜 亞馬遜9萬人說讚

熱門新聞

醫師表示，劉家昌摸到脖子腫塊，進一步檢查後來才發現是肺癌轉移到脖子，後來發現轉移到腦部，這就是很典型的肺癌晚發現。（本報資料照片）

劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期

2024-12-04 03:40
心臟科醫師克魯姆霍茲博士表示，他絕不會吃「培根雙層起司漢堡」當午餐，因為富含飽和脂肪、反式脂肪、鈉和其他加工成分，攝取過多對心臟負擔大。示意圖。(取材自Pexels @Natan Machado Fotografia)

心臟殺手食物是它？ 美國心臟協會建議午餐吃這7樣東西

2024-12-08 09:30
中山美穗昨日被發現在自家浴缸猝死。台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋指出，浴室內猝死常見有兩種，有喝酒或服用安眠藥，或是「熱休克」導致。圖為中山美穗先前低調赴台旅遊。(取材自Instagram)

中山美穗浴室內猝逝 醫提一可能原因「美國很常見」

2024-12-07 19:34
初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍強調，加工果乾雖然營養濃縮，但熱量同樣大幅提高，若過量攝取不僅會讓體重與血糖失控，還可能增加心血管疾病、高血壓和糖尿病的風險。（初日診所提供）

45歲女吃蔓越莓果乾竟「糖尿病前期」 醫曝2類致病成分

2024-12-09 05:25
知名作家瓊瑤4日下午被發現在家輕生。（取材自瓊瑤臉書）

瓊瑤臉書憶亡夫 醫嘆和朱銘一樣「走上絕路」 提醒長者3危機

2024-12-04 04:32
耳洞穿久了沒有保持乾燥、乾淨就會出現浸潤的現象，容易有類似耳垢的味道。示意圖。（本報資料照片）

他一聞女友身上1味道超上癮 醫揭「2重點」沒做就會有

2024-12-10 04:44

超人氣

更多 >
3大生肖女晚年不易臥床 健康長壽還能財富滿滿

3大生肖女晚年不易臥床 健康長壽還能財富滿滿
好市多員工：10件最佳聖誕禮物在這裡

好市多員工：10件最佳聖誕禮物在這裡
又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品

又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品
華男持綠卡飛中國登機前被攔截 因做這件事

華男持綠卡飛中國登機前被攔截 因做這件事
中國海關總署署長俞建華「因病去世」？傳飲彈自盡

中國海關總署署長俞建華「因病去世」？傳飲彈自盡