我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瓊瑤骨灰兒子親手花葬陽明山 林心如一路追隨送行

川普點名無緣媳婦任駐希臘大使 傳她已與兒子分手

退休翁下肢無力坐輪椅 竟是頸椎段脊髓神經病變

周宗禎
醫師提醒，頸椎段脊髓神經病變會影響行走能力，預防頸椎病變首先保持良好的姿勢；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，頸椎段脊髓神經病變會影響行走能力，預防頸椎病變首先保持良好的姿勢；示意圖。（圖／123RF）

台南李姓老人退休後仍活力十足，一次運動熱身扭動脖子忽然劇烈疼痛，輾轉求醫試多種止痛藥無效，只能坐輪椅就醫。檢查後發現頸椎椎間盤突出，壓迫脊髓神經已壓到「只剩一條線」、神經缺血變色十分危急，還好及時發現手術，一個月恢復健康。

台灣柳營奇美醫院經神經外科主治醫師呂忠哲表示，現在許多人常低頭滑手機、長時間看螢幕打電腦或姿勢不良，就可能造成頸椎退化。或是當頸椎一個瞬間壓力過大，例如外傷、運動傷害、按摩等，就有可能造成急性椎間盤突出。

他說，患者最初可能是頸椎神經根壓迫產生症狀，包含肩頸痠痛，手臂到手指產生麻痛、無力。若合併有步態不穩、下肢無力、全身緊繃感甚至嚴重到大小便困難時，就可能是頸椎脊髓受壓警訊，應及早就醫檢查，必要時須手術治療。頸椎壓迫症狀變化多，精準診斷是關鍵。

呂忠哲表示，發現患者是頸椎段脊髓神經病變導致下肢無力症狀，隨即安排住院檢查，因頸椎椎間盤突出壓迫脊髓神經，已被壓到神經因缺血變色，十分危急，立即手術。

相關手術方式多樣，目前主流包括人工椎間盤置換術和頸椎融合固定術。兩者主要差異在人工椎間盤置換術保留頸椎活動性、復元較快，但不適合骨質疏鬆或脊椎滑脫的患者；頸椎融合固定術則適用結構不穩定情況，但術後活動角度較差。

呂忠哲表示，健康的頸椎是行動自由的關鍵，預防頸椎病變首先保持良好姿勢，盡量避免長時間低頭，坐姿保持背部挺直，肩膀放鬆。也要避免長時間保持相同姿勢，由於長時間維持同一姿勢會加重頸部壓力。

其次要保持正確睡眠姿勢，選擇合適的枕頭，枕頭的高度應該使你的脖部保持自然的曲線，另外需避免長時間趴睡。另可藉由適當運動來強化肩頸肌肉，加強頸部支撐，就能有效降低發生頸椎病變機會。

李姓老人運動轉頭竟癱坐輪椅，原來是頸椎段脊髓神經病變，手術解壓重拾行走能力，感謝...
李姓老人運動轉頭竟癱坐輪椅，原來是頸椎段脊髓神經病變，手術解壓重拾行走能力，感謝主治醫師呂忠哲。（記者周宗禎／攝影）

退休

上一則

男減肥不吃澱粉2周後「體重反增」 醫揭一致命危險

延伸閱讀

「魔法壞女巫」身障女星坐輪椅遭嘲笑 錄影片反擊歧視

「魔法壞女巫」身障女星坐輪椅遭嘲笑 錄影片反擊歧視
景甜腿部手術後復工 戴護具站著配音笑「胃口大開」

景甜腿部手術後復工 戴護具站著配音笑「胃口大開」
年輕人懶得走路？200元租電動輪椅 坐著逛上海迪士尼挨批

年輕人懶得走路？200元租電動輪椅 坐著逛上海迪士尼挨批
癱坐輪椅竟是「頸椎段脊髓神經病變」 手術解壓老翁重拾行走能力

癱坐輪椅竟是「頸椎段脊髓神經病變」 手術解壓老翁重拾行走能力

熱門新聞

醫師表示，劉家昌摸到脖子腫塊，進一步檢查後來才發現是肺癌轉移到脖子，後來發現轉移到腦部，這就是很典型的肺癌晚發現。（本報資料照片）

劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期

2024-12-04 03:40
知名作家瓊瑤4日下午被發現在家輕生。（取材自瓊瑤臉書）

瓊瑤臉書憶亡夫 醫嘆和朱銘一樣「走上絕路」 提醒長者3危機

2024-12-04 04:32
心臟科醫師克魯姆霍茲博士表示，他絕不會吃「培根雙層起司漢堡」當午餐，因為富含飽和脂肪、反式脂肪、鈉和其他加工成分，攝取過多對心臟負擔大。示意圖。(取材自Pexels @Natan Machado Fotografia)

心臟殺手食物是它？ 美國心臟協會建議午餐吃這7樣東西

2024-12-08 09:30
清大生技所副教授林愷悌（右）與生資所副教授鄭惠春發現抑制癌細胞增生的關鍵機制。（清大提供）

清大揭開癌細胞愛吃糖的秘密 找到治療癌症關鍵

2024-12-03 17:36
中山美穗昨日被發現在自家浴缸猝死。台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋指出，浴室內猝死常見有兩種，有喝酒或服用安眠藥，或是「熱休克」導致。圖為中山美穗先前低調赴台旅遊。(取材自Instagram)

中山美穗浴室內猝逝 醫提一可能原因「美國很常見」

2024-12-07 19:34
初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍強調，加工果乾雖然營養濃縮，但熱量同樣大幅提高，若過量攝取不僅會讓體重與血糖失控，還可能增加心血管疾病、高血壓和糖尿病的風險。（初日診所提供）

45歲女吃蔓越莓果乾竟「糖尿病前期」 醫曝2類致病成分

2024-12-09 05:25

超人氣

更多 >
古裝男神太慘 10年拍7部「虐心戲」先殺後愛還不得善終

古裝男神太慘 10年拍7部「虐心戲」先殺後愛還不得善終
角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了

角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了
若月領2500元社安金 如何能少繳點稅？

若月領2500元社安金 如何能少繳點稅？
2024全球最美女星 Jisoo三連霸…中國僅她上榜

2024全球最美女星 Jisoo三連霸…中國僅她上榜
學霸槍手庭外失控怒吼 檢警推論殺CEO可能動機

學霸槍手庭外失控怒吼 檢警推論殺CEO可能動機